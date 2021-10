Ciro Priello è Freddie Mercury a Tale e quale show/ Successo assicurato con il leader dei Queen?

Ciro Priello è Freddie Mercury nella terza puntata di Tale e quale show 2021. Per il leader dei The Jackal è finalmente arrivato il momento di mettersi in gioco con una star del calibro di Freddie Mercury e sarà curioso non solo sentirlo cantare ma anche capire quale sarà il ‘personaggio’ che porterà sul palco per omaggiare la grande star. Al momento sappiamo solo che Priello s è impegnato con trucco e parrucco ma la difficoltà di questa settimana non sarà solo il canto ma anche l’inglese che, siamo sicuri, sarà una prova che Ciro supererà alla grande. Un indizio sulla sua esibizione arriva dai social e dalla sua pettinatura stirata e piena di gel proprio come quella sfoggiata dall’artista in diverse occasioni ma, soprattutto, nel suo ultimo tour che lo portò in Europa con il suo mitico giubbotto giallo, sarà così che lo ritroveremo questa sera?

Ciro Priello, chi sono i The Jackal?/ Tra di loro Aurora Leone "cacciata" dalla Partita del Cuore

Ciro Priello è Freddie Marcury questa sera e conferma così la sua vena movimentata e internazionale visto che, proprio venerdì scorso, sul palco del programma, ha portato la sua versione di Mika in Grace Kelly stupendo tutti. L’artista napoletano leader dei The Jackal è stato protagonista del prime time di Rai1 proprio grazie al fatto di aver portato sul palco Mika riuscendo ad essere molto convincente visto che a fine serata si è ritrovato a metà classifica, poco lontano dal primo posto, e con ben 53 puti (55 sono i punti di Francesca Alotta arrivata seconda). I giudizi di Loretta Goggi e i suoi sono stati positivi per l’artista napoletano che dopo aver un po’ toppato con Stash dei The Kolors, ha rimontato alla grande anche in trucco e parrucco, questa sera succederà lo stesso con la sua versione di Mercury?

