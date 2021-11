Ciro Priello e Maura Iandoli/ Annuncia il matrimonio in diretta a Tale Quale Show

Non solo canto e imitazioni alla finale di Tale e Quale Show. La finale dello show condotto da Carlo Conti ha vissuto un momento molto romantico: Ciro Priello ha annunciato in diretta la data delle nozze con Maura Iandoli. Dopo la sua esibizione, in cui ha interpretato Bad Habits di Ed Sheeran, ha ricevuto belle parole dai giudici che hanno apprezzato il suo percorso e la crescita all’interno del programma, in cui si è classificato quarto nella classifica finale. Ma il momento più emozionante è arrivato quando prima della sua esibizione Carlo Conti gli ha chiesto: “Tutto a posto? Ti sposi?“. “Sì, il 3 giugno, a meno di clamorose sorprese, dovrei sposarmi“, ha risposto l’attore dei The Jackal sorprendendo tutti e svelando per la prima volta in diretta la data delle nozze.

Ciro Priello e Maura Iandoli sono una coppia consolidata da molti anni. Come Ciro ha più volte raccontato, l’amore è nato in seguito a un provino in cui si sono incontrati per caso. Maura è infatti una blogger, con all’attivo anche un’esperienza professionale in radio, ma i suoi primi passi artistici sono stati mossi al Teatro Totò di Napoli dove ha studiato recitazione, canto e ballo.

Ciro e Maura ci avevano regalato già settima scorsa un momento molto emozionante. Ciro dopo aver vinto ha ricantato Perdere l’amore di Massimo Ranieri e Maura è corsa sul palco e si è stretta a lui tra gli applausi di tutti. Gesto che mostra il grande amore, ma anche un rapporto vivo e passionale. Ciro ne paralto ha in un’intervista rilasciata a Fanpage, dicendo: “Con Maura, la mia compagna e presto mia moglie, ho trovato una compagna di giochi incredibile e non è un caso che succedano anche cose come quella di venerdì scorso in diretta, quando l’ho tirata in ballo. Il criterio è raccontare solo quello che mi fa stare bene“. La complicità di cui Ciro Priello parla è cosa nota ai loro follower con cui ogni giorno condividono momenti divertenti e la quotidianità condivisa con la loro bambina Anna, nata nel 2016 e il cane Ray che hanno adottato da un canile.

