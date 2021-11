Tale e Quale Show 2021, finale/ Diretta, classifica e vincitore: Alotta e Fantina a podio?

La finale di Tale e Quale Show 2021: chi vincerà?

Questa sera, venerdì 5 novembre, alle 21.30 su Rai 1 appuntamento con l’ottava e ultima puntata di Tale e Quale Show 2021. Il varietà condotto da Carlo Conti, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, è giunto alla conclusione e stasera verrà eletto il vincitore dell’undicesima edizione. Durante la settima puntata, a salire in cima al podio è stato Ciro Priello con una magistrale interpretazione di Massimo Ranieri con “Perdere l’amore”. Sul podio anche i Gemelli di Guidonia nei panni dei Pooh e Stefania Orlando con la sua imitazione di Fiorella Mannoia. Quindi la classifica provvisoria vede in testa i Gemelli di Guidonia con 396 punti, seguiti da Francesca Alotta con 380 e Dennis Fantina con 379. Ma i giochi sono ancora aperti e la classifica potrebbe essere ribaltata: chi sarà il vincitore di Tale e Quale Show 2021?

Le imitazioni dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2021

Tale e Quale Show 2021 è ormai giunto alla conclusione e tra poche ore scopriremo chi sarà il vincitore dell’undicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti. L’attenzione però adesso è tutta concentrata sulle ultime esibizioni che potrebbero confermare o ribaltare la classifica provvisoria. Come annunciato in chiusura della scorsa puntata, questa sera Francesca Alotta si calerà nei panni di Loredana Bertè, mentre Deborah Johnson dovrà imitare Aretha Franklin. Federica Nargi sarà Sylvie Vartan, Stefania Orlando si trasformerà in Caterina Caselli e Alba Parietti dovrà provare a convincere il pubblico e la giuria con la sua interpretazione di Alice.

Dennis Fantina sarà Andrea Bocelli, mentre i Gemelli di Guidonia cercheranno di difendere il primo posto con i Beatles. E ancora, si proseguirà con Biagio Izzo che dovrà imitare il giudice Cristiano Malgioglio, mentre l’attore Simone Montedoro vestirà i panni di Nino Manfredi. Infine Pierpaolo Pretelli sarà Robbie Williams e Ciro Priello interpreterà Ed Sheeran.

La giuria del varietà di Carlo Conti

Ancora una volta sarà la giuria di Tale e Quale Show 2021 a influenzare l’andamento della classifica. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, al termine di ogni esibizione, commenteranno le performance e assegneranno i voti. Anche per la puntata finale ci sarà un quarto giudice a sorpresa: settimana scorsa c’era Ubaldo Pantani che ha imitato Lapo Elkann. Ricordiamo che ogni concorrente in gara ha la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza a un collega o di ‘auto-votarsi’. Anche il pubblico a casa ha voce in capitolo: le tre esibizioni più ‘acclamate’ sui social porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

A fine serata verrà annunciato il “Campione di Tale e Quale Show 11”: chi trionferà? In palio una targa e 30 mila euro, che il Campione donerà a una Onlus benefica. Infine, i migliori di questa undicesima edizione sfideranno i migliori della decima in un torneo che sarà trasmesso in diretta su Rai 1 da venerdì 19 novembre.



