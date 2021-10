Ciro Priello è Tiziano Ferro a Tale e quale Show/ Altra impresa per il comico di The Jackal

Ciro Priello chiamato ad un’altra impresa: imitare Tiziano Ferro a Tale e quale Show

Per Ciro Priello non sarà una puntata facile quella di oggi di Tale e quale Show, infatti dovrà imitare Tiziano Ferro. Per lui fino ad ora sono arrivate prove molto complesse nelle quali si è dovuto confrontare con cantanti di grandissimo livello e dalla vocalità molto particolare e identitaria come Marco Mengoni, Freddie Mercury dei Queen. Anche oggi con Tiziano Ferro l’impresa resta ardua e la sua presenza scenica non potrà compensare eventuali scompensi nell’esecuzione canora di questa sera visto che Tiziano generalmente si esibisce ricorrendo a coreografie contenute.

Ciro Priello la scorsa settimana, nella puntata di venerdì 8 ottobre di “Tale e Quale Show“, ha interpretato Marco Mengoni, con la canzone “Ma stasera“, arrivando tra gli ultimi posti. Il giudice Cristiano Malgioglio ha bocciato in pieno l’esibizione, in quanto non ha visto nessuna somiglianza con il cantante, nè sulla voce e nè sui gesti. Gli altri invece hanno apprezzato l’impegno e Loretta Goggi ha detto che Ciro non ha la stessa tonalità graffiata di Marco Mengoni. La seconda esibizione della puntata del programma è stata proprio di Ciro, il quale è stato ironico sulla brutta figura che ha fatto invece nella terza puntata, in cui ha imitato Freddie Mercury.

Malgioglio è stato il primo a dare un suo parere, dicendo che quando si muoveva sembrava l’orso Balù, invece Marco è molto elegante. È difficile raggiungere il timbro di voce del cantante, ma ce l’ha messa tutta per imitarlo al meglio delle sue capacità. Carlo Conti ha chiesto scherzando, come l’avesse chiamato Malgiolglio, in quanto ha detto Menconi e non Mengoni. Al contrario, invece, Loretta Goggi gli ha fatto i complimenti per i movimenti e per come ha tenuto la scena, è stato abile a fare la sua tonalità, anche se a Mengoni viene semplice farlo, invece lui si è dovuto forzare. La stessa cosa ha detto Giorgio Panariello, aggiungendo che Ciro è bravo a interpretare. Quella che imitava Asia Argento, ha detto che gli fa venire molta ansia e questa cosa le piace.

Ciro Priello è arrivato al quinto posto in classifica, totalizzando 44 punti. Questa è stata sicuramente una sfida difficile, infatti l’attore di The Jackal si è impegnato molto. Inizialmente ha avuto delle incertezze nella voce, ma poi è riuscito a calarsi nella parte, imitando anche i gesti di Marco Mengoni, anche se non è semplice raggiungere la sua tonalità.



