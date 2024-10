Cissy Houston, chi è e com’è morta la mamma di Whitney Houston: leggendaria cantante gospel

È morta la mamma di Whitney Houston nonché nonna di Bobby Kristina, Cissy Houston. Nome all’anagrafe Emily Drinkard la donna non è nota solo per essere la madre della cantante e di una delle voci più belle di sempre del panorama musicale mondiale ma lei stessa è una leggenda del Gospel. Ha iniziato a cantare da giovanissima ma nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con artisti del calibro di Aretha Franklin a Elvis Presley, o ancora David Bowie. Ha vinto due Grammy Award, il primo nel 1997 per l’album Face to Face (come miglior album soul Gospel tradizionale) e il secondo l’anno successivo nel 1998 per He Leadeth Me.

Com’è morta la mamma di Whitney Houston, Cissy Houston? Si è spenta lunedì 7 ottobre 2024 nella sua casa nel New Jersey circondata dalla sua famiglia a 91 anni. Da anni affetta dal morbo di Alzheimer era sottoposta a cure palliative. Ad annunciare la scomparsa è stata la nuora Pat Houston a TMZ: “I nostri cuori sono pieni di dolore e tristezza. Perdiamo la matriarca della nostra famiglia. Cissy è stata una figura forte e imponente nelle nostre vite. Una donna di profonda fede e convinzione, che aveva a cuore la famiglia, il ministero e la comunità…Possa riposare in pace, accanto a sua figlia Whitney, alla nipote Bobbi Kristina e ad altri cari membri della famiglia.”

Morta Cissy Houston, il dolore per la morte della figlia Whitney e della nipote Bobby Kristina

Non sono mancati i dolori nella vita di Cissy Houston che ha visto morire prematuramente prima la figlia e poi la nipote. Dopo la morte di Whitney Houston nel 2012, Cissy aveva affidato ad una struggente lettera il suo dolore: “Quanto mi manchi e quanto vorrei risentire la tua voce che mi chiama anche solo per dirmi, ‘ciao mammina, ti voglio tanto bene’. Grazie per essere stata una figlia meravigliosa”. Nel 2015 a soli 22 anni anche la nipoti Bobby Kristina si è scomparsa in circostanze tragiche ed anche in quell’occasione era stata Cissy ad annunciare il peggio alla stampa.