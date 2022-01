Citofonare Rai2, anticipazioni puntata 9 gennaio/ Ospiti Ivana Spagna, Jasmine Rotolo

Citofonare Rai2, anticipazioni puntata 9 gennaio

Torna anche oggi, domenica 9 gennaio, a partire dalle 11:15, l’appuntamento con “Citofonare Rai2“, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Ospite speciale sarà Ivana Spagna, icona pop della musica italiana e mondiale, che si racconterà a 360 gradi alle due padrone di casa. Dagli aneddoti riguardanti la sua carriera alla sua vita, con un ricordo particolare dedicato alla sua mamma, senza tralasciare il suo amore per gli animali. Parola Perego e Simona Ventura saranno pienamente coinvolte nel racconto e non mancheranno anche dei momenti canori che vedrano impegnate anche le due conduttrici.

Altra ospite di “Citofonare Rai2” sarà poi Jasmine Rotolo, figlia di Stefania Rotolo una delle cantanti e showgirl più apprezzate della storia televisiva italiana, scomparsa a soli 30 anni ma capace di segnare profondamente la tv italiana degli anni Sessanta e Settanta.

Citofonare Rai2, spazio a Massimo Cannoletta

Come proseguirà la puntata di “Citofonare Rai2” in onda oggi, domenica 9 gennaio 2022? Con Lino Barbieri, amico della domenica condotta da Simona Ventura e Paola Perego. Quest’oggi vestirà i panni del simpatico portiere del condominio: ne vedremo delle belle. All’appello non mancheranno neppure ccon l’oroscopo della settimana e i vicini di casa Paolo Lanza e Cloris Brosca. L’inviata Elena Ballerini sarà invece in collegamento da Loano, in Liguria, a bordo di un peschereccio per scoprire i segreti del mare. Spazio poi al divulgatore culturale Massimo Cannoletta, che si collegherà da un luogo misterioso e fitto di storia, tra i cunicoli più segreti della Lecce sotterranea. Come sempre spazio anche ai giochi in diretta grazie ai quali il pubblico a casa potrà vincere premi e buoni spesa.

