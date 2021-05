Città del Messico, ponte metro crollato/ Video choc: 23 morti e 70 feriti, ecatombe

Una catastrofe immane quanto avvenuto la scorsa notte a Città del Messico, dove un ponte della metropolitana è collassato su se stesso provocando 23 morti e una settantina di feriti. L’episodio è stato ripreso in diretta da una telecamera di sicurezza posizionata nella zona, e mostra la metro sfrecciare sul viadotto, fino a che al passaggio di uno degli ultimi vagoni lo stesso ponte cede sotto il peso del treno, crollando sulle strada sottostante.

Sileri “A fine mese 15/20 morti al giorno”/ “Festa Inter? Ripercussioni su Lombardia”

L’incidente si è verificato vicino alla stazione di Olivos, sulla linea dodici della metropolitana, e nella zona sud della capitale messicana. Una volta lanciato l’allarme si sono recati sul posto dozzine di mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze, medici e forze dell’ordine varie, per provare a liberare i passeggeri bloccati fra le macerie del ponte, ma anche di rottami dei vagoni e cavi vari. Claudia Sheinbaum, la sindaca di Città del Messico, ha spiegato che i soccorsi non sono stati facili anche perchè ad un certo punto la macchina si è dovuta bloccare a causa di un possibile ulteriore crollo del viadotto pericolante. L’incidente si è verificato alle ore 22:30 locali quando in Italia era l’alba, le 5:30, e dei 70 feriti, 65 di essi sono stati trasportati in ospedale per essere curati al meglio.

Libertà religiosa in Africa/ Rapporto Acs: jihadismo Islam e rapimenti in Nigeria

PONTE METRO CITTA’ DEL MESSICO CROLLATO: “AVVIEREMO INDAGINE”

La prima cittadina ha assicurato che sarà fatto chiarezza sull’episodio, spiegando ai giornalisti che “Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell’incidente”, anche se al momento non è stata avanzata alcuna ipotesi in merito al crollo. A rendere ancora più drammatico l’episodio, il fatto che sotto il viadotto della metropolitana passa una strada alquanto trafficata, di conseguenza il treno, oltre a crollare, è piombato su decine di auto sottostanti, aggravando ulteriormente il bilancio fra vittime e feriti. Secondo molti cittadini locali il violento terremoto del 2017 di magnitudo 7.1, avrebbe provocato dei seri danni allo stesso ponte collassato ieri, lasciando crepe preoccupanti, ma nessuno è intervenuto.

FESTA DELLA MAMMA 2021, FRASI D'AUGURI/ Pensieri divertenti: “Le mamme hanno i radar”





© RIPRODUZIONE RISERVATA