Toninelli scrive un libro sul Ponte Morandi/ “Racconterò tutto”, ma è bufera sul web

Un libro verità sul Ponte Morandi: questo quanto annunciato e promesso da Danilo Toninelli. L’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ha colto l’occasione della Giornata mondiale del libro per presentare il suo nuovo progetto, uno scritto «che sto scrivendo da mesi».

Danilo Toninelli ha affermato di essere ancora più motivato a pubblicarlo dopo le ultime notizie dell’inchiesta sul Ponte Morandi, evidenziando di aver vissuto in prima persona quei momenti drammatici: «Sono stato il primo a denunciare lo scandalo che si celava dietro la gestione miliardaria del concessionario. Per questo ho subito ogni genere di attacco, ma grazie a questo oggi abbiamo visto ricostruire in tempi record il nuovo ponte di Genova. Racconterò tutto, fino all’ultimo».

Toninelli scrive un libro sul Ponte Morandi: bufera sul web

«Rimanete sintonizzati», l’invito di Danilo Toninelli ai suoi follower e agli attivisti del Movimento 5 Stelle. Ma l’annuncio dell’ex ministro non ha avuto troppe reazioni positive. Sui social network in molti hanno attaccato il politico grillino e non sono mancati i commenti ironici, in particolare in riferimento al libro (sparito) del ministro della Salute Roberto Speranza. Ecco una carrellata di posizioni sul web: «Voi ridete e scherzate, ma qui c’è il rischio concreto che, dopo la pubblicazione del libro di Toninelli, quelli di Fabio Volo diventino da Nobel per la letteratura…», «Ma che vuole raccontare Toninelli del Ponte Morandi? Perché mi sembra uno di quelli che si fa i selfie con gli incidenti? «Rimanete sintonizzati», scrive, come se presentasse il sequel di una serie tv del c*zzo. Che uomo ridicolo e inadeguato», «Non vedo l’ora di comprare il libro di Toninelli. Sono curiosissimo di vedere se ha colorato tutto stando dentro i confini».

