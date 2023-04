CIUCHINO, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Non è Massimo Ranieri!

Ciuchino del Cantante Mascherato 2023, chi è?

Chi è Ciuchino a Il Cantante Mascherato? Per Christian De Sica, “Potrebbe essere Nino Frassica o Tullio Solenghi”. Secondo Iva Zanicchi, “Lì dentro c’è un grande cantante. Dico Massimo Ranieri”. Flavio Insinna spiega tutti i motivi per cui “Per me è Nino Frassica”. Francesco Facchinetti fa il nome di Tullio Solenghi. Proprio Iva Zanicchi sceglie di usare la “maschera d’oro” e fa il nome di Massimo Ranieri, sbagliando: non è infatti lui il concorrente in questione! Sarà dunque Nino Frassica o ci sarà qualcun altro sotto la maschera?

Chi è Ciuchino del Cantante Mascherato 2023? Nuovi indizi sulla maschera misteriosa

Cresce l’attesa per la terza puntata del Cantante Mascherato 2023, dove si esibisce nuovamente la maschera di Ciuchino. Il personaggio misterioso continua a mantenere segreta la propria identità, anche se la settimana scorsa le ipotesi si sono concentrate su alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Il concorrente, dal canto suo, ha diramato ulteriori indizi sul suo conto, parlando di sé in una clip condivisa col pubblico prima di esibirsi. “Da quando sono salito sul palco ho ricevuto tanti segnali di ammirazione ed io sono contento perché l’ho fatto per questo”.

“Non capivo che succedeva e sembrava di stare in un sogno”. A proposito di sogni, il cantante mascherato ha spiegato che “realizzarli è stato difficile perché mio padre voleva facessi l’impiegato comunale, ma io avevo altri sogni. Ricordo la gioia dei miei genitori quando portai il giornale con il mio nome sopra, con scritto che ero stato molto bravo“. Alla luce dei nuovi indizi forniti dal volto misterioso, il popolo del web ha messo sotto la lente di ingrandimento il celebre attore Nino Frassica. Sarà lui?

C’è Nino Frassica dentro la maschera di Ciuchino?

E così, come è giusto che sia, il pubblico del Cantante Mascherato 2023 è diventato il primo detective per scoprire la reale identità di Ciuchino. Il concorrente misterioso ha conquistato tutti, catturando le attenzioni di giuria e spettatori con un savoir faire non indifferente. “Questa maschera mi è cara perché era un soprannome che mi diedero i miei nonni. Da bambino non stavo mai fermo”, ha rivelato il vip in gara. Sui social, come dicevamo, il nome più gettonato resta quello di Nino Frassica, che effettivamente risulta essere una soluzione estremamente credibile. Sorprendentemente però gli investigatori hanno optato per altre soluzioni, a nostro avviso più improbabili, che sono i nomi di Fausto Leali, Massimo Ranieri e Gianluca Grignani.

