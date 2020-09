Claire Williams lascia dopo cessione a Dorilton/ GP Monza F1 ultimo da team principal

Claire Williams dice addio alla Williams: dopo il GP di Monza non sarà più team principal della scuderia fondata dal padre, Sir Frank. Dopo la notizia della vendita della scuderia inglese al gruppo Dorilton, ecco un altro passo indietro della famiglia. «È con il cuore infranto che lascio il mio ruolo all’interno della scuderia», ha annunciato Claire in una nota ufficiale a cui poi si è aggiunto poi un video. La team principal ha poi parlato della scelta della famiglia di fare un passo indietro. «Speravo di poter continuare a lungo e di lasciare l’eredità della famiglia alla generazione successiva. Però la necessità di trovare investitori per una serie di situazioni e fattori fuori dal nostro controllo, ha portato alla vendita del team a Dorilton Capital», ha proseguito. I dipendenti però non hanno nulla da temere. «Abbiamo sempre messo i nostri dipendenti al primo posto e questa è stata la scelta giusta per preservare i posti di lavoro».

CLAIRE WILLIAMS NON SARÀ PIÙ TEAM PRINCIPAL

Claire Williams ha parlato anche del gruppo Dorilton, precisando che «sono le persone giuste per permettere alla Williams di rialzare la testa e preservare la propria identità». La team principal della scuderia fondata dal padre ha quindi comunicato la decisione di farsi da parte «per permettere a Dorilton d’iniziare il loro lavoro». Successivamente Claire ha pubblicato un video sui social per salutare i fan e spiegare ulteriormente le ragioni della sua scelta. Il Gran Premio d’Italia sarà, dunque, la fine di una storia diventata mito nella Formula 1. Sarà l’ultima gara in cui sarà davvero Williams. Una volta conclusa la vendita alla società di investimenti statunitense Dorilton Capital, la figlia di Frank ha deciso che è arrivato il momento di lasciare. Con sette mondiali piloti vinti e nove costruttori, si chiude un capitolo della storia della scuderia inglese.





