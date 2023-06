Clara e Matteo Paolillo di Mare Fuori si sono ignorati al Love Mi 2023?/ L’indiscrezione

Clara e Matteo Paolillo al Love Mi: le esibizioni di Origami all’alba e ‘O Mar For

Il Love Mi 2023, andato in scena martedì sera su Italia1, ha raccolto sul palco numerosi artisti e cantanti della scena italiana. Tra questi anche due giovanissimi attori, che stanno spopolando grazie alla serie cult Rai Mare Fuori, diventato un fenomeno della cultura di massa e amatissimo soprattutto dalle fasce più giovani: Clara e Matteo Paolillo. La prima si è esibita quasi all’inizio dell’evento, interpretando il brano Origami all’alba che ha riscontrato un clamoroso successo. Il secondo, invece, ha fatto capolino sul palco circa un’ora dopo cantando la sigla cult ‘O Mar For.

Come si legge sul sito MondoTv24, la versione originale di Origami all’alba appartiene proprio a Paolillo, ma il brano è successivamente stato riadattato da Clara e la nuova versione ha fatto maggior presa sul pubblico. E forse proprio per questo ci sarebbe maretta tra i due attori, che condividono il set di Mare Fuori ma che, a causa di questa canzone, non avrebbero un buon rapporto. Ad aggiungere un ulteriore dettaglio alla questione è proprio MondoTv24, che ha riportato un’indiscrezione su quanto sarebbe accaduto tra i due beniamini del pubblico dietro le quinte del Love Mi 2023.

Clara e Matteo Paolillo, le presunte tensioni dietro le quinte: il rumor

Come si legge sul sito, infatti, “pare che i due cantanti non si siano nemmeno incrociati dietro le quinte. Non sappiamo se si tratta solo di voci di corridoio o se effettivamente i rapporti tra Clara e Matteo Paolillo dopo l’uscita di Origami all’Alba siano deteriorati“. Un’indiscrezione che accende un nuovo mistero attorno ai rapporti tra i due giovani attori, sebbene al momento si tratti solo di semplici rumors e nulla è al momento del tutto confermato.

L’unica certezza, però, è il grande successo di Mare Fuori. Il successo che la serie Rai ha ottenuto è innegabile e anche i più feroci detrattori devono inchinarsi di fronte ad un prodotto vincente e amatissimo dal pubblico, soprattutto tra i più giovani. Il tutto condito da una colonna sonora di innegabile successo, che ha scalato le classifiche nazionali e che è diventata un vero e proprio tormentone.

