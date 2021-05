Clara, Giulio e Sofia, moglie e figli Francesco Tricarico/ Lei presente in un album

Francesco Tricarico ospite della puntata finale di Name That Tune – Indovina la Canzone, il programma condotto da Enrico Papi. Il cantante si esibisce con un pezzo storico, che lo ha reso famoso agli inizi della sua carriera, ‘Io sono Francesco’. Il classe 1971 è sposato con Clara Giglio, la quale ha cantato anche in una canzone dell’album L’Imbarazzo, ‘Da soli io e te’. Dalla storia d’amore tra Francesco Tricarico e sua moglie Clara Giglio sono nati due figli, Giulio e Sofia.

Poveri ma ricchissimi/ Ottimi incassi per il film di Fausto Brizzi, ma la critica..

Giulio e Sofia, figli di Francesco Tricarico e Clara Giglio

Giulio è il primogenito, nato nel 2009. La sorellina si chiama Sofia ed è nata nel 2010. Della vita privata di Francesco Tricarico non si hanno molte informazioni, forse perché l’artista ha sempre preferito tenerla al riparo dai riflettori del gossip, concentrandosi sulla sua arte. Ricordiamo che il cantante iniziato a suonare da giovanissimo e si è diplomato in flauto traverso al Conservatorio di Milano. Il successo arriva negli anni 2000 quando esce il primo singolo Io sono Francesco.

LEGGI ANCHE:

VULVODINIA, COS'È?/ Malattia Giorgia Soleri, fidanzata Damiano Maneskin: scosse e...John Wick 2/ Film Italia 1: incassi da record in tutto il mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA