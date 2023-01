Clara Serina a The Voice Senior 2023, chi è/ Membro dei Cavalieri del Re e cantante di ‘Lady Oscar’

Clara Serina a The Voice Senior 2023, chi è

Sul palco di The Voice Senior 2023 arriva una concorrente che accende la malinconia dei ragazzi degli anni ’80. Lei è Clara Serina ed è il volto che si nasconde dietro la sigla storica di Lady Oscar. Clara è nata in Brasile e ha 72 anni e sul palco dei Rai1 porta un brano che la riporta alla sua terra, alla sua infanzia: un celebre brano brasiliano.

Prima però, nella clip di presentazione, si racconta dal suo arrivo in Italia al successo nella musica: “Son venuta in Italia a studiare, ero vicina alla laurea, conosco Riccardo e nascono i Cavalieri del re. Abbiamo fatto musiche belle, più di 60 brani . Noi abbiam venduto 5 milioni di vinili con Lady Oscar. The Voice ha il merito di farmi ritrovare un pezzo della mia storia e ora non la mollo più.”

Clara Serina a The Voice Senior 2023: nessun giudice si gira per lei

Sul palcoscenico di The Voice Senior 2023 porta un brano brasiliano che purtroppo non convince la giuria. Nessuno si gira per lei ma Clara Serina non si abbatte e ringrazia la giuria che alla fine scopre che proprio lei è la cantante di ‘Lady Oscar’, la sigla di uno dei cartoni animati più celebri degli anni ’80. Una scoperta che sconvolge Clementino, dispiaciuto di non averla presa in squadra.

