Clara Serina/ “Lady Oscar nacque così, le case discografiche ci rimbalzarono”

A I Fatti Vostri è stata ospite la cantante Clara Serina, colei che ha cantato la storica sigla del cartone animato Lady Oscar. Clara ha partecipato A The Voice Senior ma nessuno dei giudici si è girato, di conseguenza la stessa artista non è stata selezionata per il programma: “Clementino voleva girarsi – ha raccontato la cantante – era in dubbio, ha cercato complici ma non li ha trovati, ma è stato carino insomma. Se avessero saputo che avevo cantato Lady Oscar si sarebbero girati? Forse… 5 milioni di copie abbiamo venduto con la sigla di Lady Oscar”.

Vira Carbone: “4 figlie femmine? L'ho sempre saputo”/ “Condussi 48 ore dopo parto”

Clara Serina è nata in Brasile e poi è venuta in Italia: “Avevo dei problemi perchè per entrare in università bisognava fare un esame molto difficile, quindi ho deciso di venire in Italia. Ho iniziato la facoltà di medicina, mi sono laureata a Padova, ho fatto tre specializzazioni, clinica, adolescenti…”. Sul suo sbarco nel mondo della musica: “Io già facevo musica, suonavo la chitarra, cantavo, facevo le serenate, anche se pensavo sempre a medicina. Poi ho incontrato Riccardo Zara (il suo marito ndr) e un giorno ho pensato che dovevamo fare qualcosa insieme. All’inizio facevamo arrangiamenti per molti cantanti dell’epoca, anni ’70 e ’80”.

Don Bruno Maggioni, chi è?/ Il prete brianzolo che ha conquistato The Voice Senior

CLARA SERINA, VOCE DI LADY OSCAR: “PRESENTAMMO DELLE CASSETTE ALLE CASE DISCOGRAFICHE MA…”

“Poi un giorno – ha proseguito Clara Serina – ci siamo detti che avremmo dovuto fare qualcosa insieme, abbiamo preparato 20 cassette e abbiamo iniziato a girare le case discografiche ma molte ci cacciarono. L’ultima casa discografica era quella di Battisti, mi cacciarono anche lì ma dissi loro di mandare la mia cassetta alla RCA di Roma. Dopo due mesi ci chiamarono e nel frattempo avevamo scritto la siglia di Re Artù”.

E ancora: “Nacque quindi il gruppo de I Cavalieri del Re e inizialmente eravamo solo io e Riccardo, facevamo tutto in casa”. Ma come è nata l’idea di partecipare a The Voice? “Me lo dicevano tutti – ha concluso Clara – io ero nel panico, non ero abituata a fare le gare”. Prima di congedarsi dagli studi, Clara Serina si è esibita nella sua hit, la sigla di Lady Oscar.

Ryan, bimbo ferito a Ventimiglia/ Padre: "Sta meglio, mai avuto problemi coi nonni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA