Clarissa Franchi, chi è la moglie di Giovanni Di Lorenzo/ Le figlie Azzurra e Carolina: “Orgoglioso di lei”

Non c’è solo il calcio nel mondo di Giovanni Di Lorenzo, il calciatore del Napoli, in queste settimane al centro di alcune polemiche di calciomercato, ha anche un altro grande amore, sua moglie Clarissa Franchi. Parliamo di una coppia molto riservata, che preferisce dedicarsi alla famiglia e al lavoro più che ai riflettori. Clarissa è infatti mamma di due bambine, Azzurra e Carolina, la prima nata prima del matrimonio celebrato nel 2022, l’altra invece l’anno successivo.

Teddy Reno, marito Rita Pavone/ Dal matrimonio alla malattia, la cantante: "Differenza d'età si fa sentire"

Giovanni Di Lorenzo e sua moglie Clarissa sono una coppia solida, che si sostiene a vicenda anche nel lavoro. È stato proprio lo sportivo a raccontare qualcosa della sua compagna, che finora non ha mai rilasciato interviste e che tiene privato il suo profilo Instagram, rivelando che ha conseguito che ha una laurea magistrale in Linguistica e Traduzione ottenuta con il massimo dei voti, 110 e lode.

Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti al divorzio? Separati alla festa del figlio di lui/ "Contrasti pesanti"

Giovanni Di Lorenzo e le rivelazioni sul rapporto con la moglie Clarissa Franchi

Del rapporto con la moglie Clarissa Franchi, Giovanni Di Lorenzo ha voluto raccontare alla stampa, nel particolare: “Io e Clarissa siamo cresciuti insieme, condividiamo quasi tutto.” ha rivelato il calciatore del Napoli in un’intervista rilasciata al portale ufficiale della FIGC qualche tempo fa. Ha quindi parlato del percorso di studi di sua moglie: “Lei è orgogliosissima di me e anche io di lei. Anche lei sa il fatto suo e sono molto contento dei suoi risultati. Quando abbiamo due o tre giorni liberi viaggiamo, facciamo il possibile per visitare nuovi luoghi, ma siamo ragazzi tranquilli”, ha aggiunto. Non è da escludere che Clarissa sosterrà suo marito Giovanni Di Lorenzo nel corso degli Europei 2024 che lo vedranno tra gli 11 in campo per l’Italia di Spalletti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA