Clarissa Franchi, fidanzata Giovanni Di Lorenzo/ “Io e Clarissa siamo cresciuti insieme”

Clarissa Franchi è la fidanzata di Giovanni Di Lorenzo, il terzino destro che si è preso il posto da titolare a Euro 2020 con la maglia della Nazionale italiana. Infortunatosi Alessandro Florenzi, Di Lorenzo è stato una rivelazione e si è preso la ribalta con eccellenti prestazioni sulla fascia destra. Anche la vita sentimentale dell’esterno va a gonfie vele, visto che ormai da molti anni Di Lorenzo è legato sentimentalmente a Clarissa Franchi, una dolce metà che per l’esterno del Napoli è sempre stata garanzia di discrezione. Non si conosce moltissimo della vita privata di Clarissa, se non che è originaria della Toscana ed è lontana da professioni pubbliche, non appartenendo né al mondo del calcio né a quello dello spettacolo. Per quanto riguarda invece il suo percorso di studi si sa che Clarissa, nel febbraio del 2019, ha conseguito una laurea magistrale in Linguistica e Traduzione con il massimo dei voti, 110 e lode.

CLARISSA FRANCHI, CHI E’ LA FIDANZATA DI DI LORENZO

La storia d’amore tra Clarissa Franchi e Giovanni Di Lorenzo è andata avanti per molto tempo, visto che i due si conoscono sin da giovanissimi. La parabola di Di Lorenzo è stata particolare, il giocatore si era trovato ad essere svincolato in Serie C col Matera ma la sua scalata non si è fermata, fino ad arrivare all’azzurro della Nazionale. Lo stesso è accaduto con la sua storia d’amore con Clarissa che 2020 ha dato alla luce la loro primogenita che hanno chiamato Azzurra. Clarissa è presente sui social network con un account su Instagram, privato come quello di diverse Wags della Nazionale italiana, che hanno deciso, nonostante le potenzialità da influencer, di non lasciare troppo spazio agli scampoli di vita privata sui social, preferendo proteggere la loro privacy e quella delle rispettive famiglie. Nonostante questo, i followers sono comunque numerosi.

CLARISSA FRANCHI E LA PRIMA CONVOCAZIONE… SUL DIVANO

In attesa degli sviluppi di quella che sarà la finalissima di Euro 2020, in cui Di Lorenzo dovrebbe mantenere il posto da titolare, Clarissa Franchi ha comunque la certezza di seguire il suo compagno nella partita più importante della sua carriera. Clarissa c’è stata in tutti i momenti chiave per Di Lorenzo, come quello della prima convocazione in Nazionale come da lui stesso raccontato: “La prima volta che mi hanno detto che il ct Mancini mi avrebbe convocato ero con la mia ragazza sul divano di casa“. Clarissa Franchi non ama parlare con stampa e siti web, è stato Di Lorenzo ogni tanto a raccontare gli sviluppi della loro storia d’amore: “Io e Clarissa siamo cresciuti insieme, condividiamo quasi tutto. Lei è orgogliosissima di me e anche io di lei. Ha fatto un percorso importante con l’università e si è laureata in tempi brevissimi con 110 e lode tutte e due le volte. Anche lei sa il fatto suo e sono molto contento dei suoi risultati. Quando abbiamo due o tre giorni liberi viaggiamo, facciamo il possibile per visitare nuovi luoghi, ma siamo ragazzi tranquilli. L’ultima volta le ho regalato una borsa a sorpresa. Le donne vanno matte per le borse”, ha raccontato l’esterno in un’intervista rilasciata al portale ufficiale della FIGC.

