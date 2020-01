Clarissa Marchese annuncia nome della figlia/ Baby Shower e… (Uomini e donne)

Grandi novità in arrivo per Clarissa Marchese e i fan di Uomini e donne che sono in attesa di vedere la bella tronista dare alla luce la bambina che porta in grembo. Il momento del parto si sta avvicinando e adesso la tronista è pronta al suo grande 2020 come lei stessa ha annunciato nei giorni scorsi sui social in vista di questo Capodanno che ha deciso di passare in Italia al fianco della sua famiglia e con il suo Federico. Se le serate e le cene dei giorni scorsi non fossero abbastanza, Clarissa Marchese ha pensato bene di annunciare sui social l’arrivo di un baby shower proprio in onore della bambina che porta in grembo. Vestito scollato e pieno di paillettes, pancione in bella vista e marito accanto, la tronista ha mostrato contenta la sala che ospiterà l’evento.

CLARISSA MARCHESE ANNUNCIA IL NOME DELLA SUA BAMBINA

Fin qui niente di nuovo se non fosse che, proprio durante la serata, verrà a galla un dettaglio importante sulla sua bambina ovvero il suo nome. A quanto pare, a poche settimane dal parto, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno pensato bene di annunciare il nome della loro bambina, un nome che conoscono bene e come la stessa tronista ha ammesso “spesso mi scappa quando parlo con voi nelle storie” e per questo sarà finalmente annunciato con tanto di festa e video che poi troverà spazio proprio su Instagram per la gioia dei fan della coppia nata a Uomini e donne. I due avranno optato per un nome moderno che strizza l’occhio a quelli stranieri (visto che spesso sono di stanza a Miami) o avranno optato per un nome tradizionale e italianissimo? Le scommesse sono aperte ma occhio, dureranno poco.

