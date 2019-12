Clarissa Marchese/ “In un momento ho avuto paura per la bimba” (Uomini e Donne)

Clarissa Marchese e Federico Gregucci diventeranno per la prima volta genitori a marzo. La bambina nascerà a Miami dove la coppia di Uomini e Donne vive ormai da tempo. In occasione del Natale, però, l’ex tronista e il marito sono tornati in Italia per trascorrere le festività con la famiglia e per annunciare il nome della bambina che sarà svelato durante il babyshower. La gravidanza di Clarissa procede a gonfie vele anche se c’è stato un momento in cui la futura mamma ha avuto paura per la sua bambina. “Il momento in cui mi sono trovata peggio è stato quando ho fatto un’ecografia strutturale, con un medico con cui mi sono trovata molto male: mi ha fatto preoccupare tantissimo dicendomi che la bimba era troppo grande. Io sono entrata in allarme, ho dato la colpa a me stessa, mi sono chiesta cosa avessi mangiato o fatto di sbagliato. Sono andata subito da un altro dottore, che mi ha tranquillizzata e ha detto che era normalissimo che la bimba fosse di quelle dimensioni: Federico è alto un metro e novantatré, io sono un metro e settantotto… sarebbe anormale il contrario […]. Niente di grave, quindi, sentivo solo un po’ di pressione sulla cervice e il medico mi ha consigliate di stare a riposo”, ha raccontato la Marchese che non vede l’ora di avere tra le braccia la sua bambina.

CLARISSA MARCHESE: “FEDERICO GREGUCCI VORREBBE UNA SQUADRA DI CALCIO, MA…”

Grazie a Uomini e Donne, la vita di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è cambiata èer sempre. La coppia non vede l’ora di raccontare alla loro bambina come è nato l’amore dei genitori. “La nostra bambina potrà vedere ogni momento della nostra storia, il momento in cui i suoi genitori si sono detti “ciao” e si sono visti per la prima volta. Vedrà quando e come ci siamo innamorati, e credo che il nostro percorso sia stato così bello e limpido… non vedo l’ora che lei sia testimone di tutto questo”, ha spiegato la Marchese che, per il momento, non pensa di allargare subito la famiglia. Nonostante Federico sogni di avere una squadra di calcio, la Marchese pensa che il numero perfetto sia avere due figli. “Se lo chiede a Federico, dirà che vuole una squadra di calcio! Io invece… eh, non mi immagino tanto in una famiglia super super numerosa. Per ora il nostro obiettivo è quello di due figli. Se vuole il maschietto, ha un altro “tiro” dopo questo. Se fa goal, bene, se no si terrà tre femmine in casa! Ho l’esempio di mia sorella, io e lei siamo in due, e siamo così unite, così legate che è un’esperienza che vorrei condividessero anche i miei figli. Quattro in famiglia, il numero perfetto. Ma credo anche che siamo nelle mani di Dio; quello che sarà il nostro destino, lo seguiremo“, ha concluso.

