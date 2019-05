MATRIMONIO CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI/ Data e location: sposi grazie a Uomini e Donne!

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano

La coppia Clarissa Marchese e Federico Gregucci nata nel dating show “Uomini e Donne” di Maria De Filippi sono pronti per il grande giorno. Il matrimonio è fissato per giovedì 30 maggio 2019, ma prima del lieto si la coppia ha festeggiato separatamente con tanto di addio al nubilato e addio al celibato. Clarissa e Federico hanno festeggiato in un locale di Caserta in compagnia di amici e parenti tra cui molti volti noti del programma di Canale 5: da Andrea Melchiorre a Nilufar Addati, da Riccardo Gismondi a Vittoria Deganello e tanti altri. Ad annunciare il matrimonio è stata proprio la ex tronista e Miss Italia con un post pubblicato su Instagram in cui hanno svelato anche la location: “Questa foto rappresenta l’attimo in cui è iniziata la nostra vita insieme ed è per questo che abbiamo scelto proprio quest’immagine per condividere con tutti voi la data del nostro matrimonio. @fede_greg ed ci sposeremo il 30 Maggio 2019 a Caserta #IMarchesucciSiSposano”.

Matrimonio Clarissa Marchese e Federico Gregucci

Mancano pochissime ore al matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, la coppia nata a Uomini e Donne. Dopo il successo televisivo Clarissa e Federico si sono trasferiti in America; per la precisione a Miami, ma per il giorno delle nozze hanno deciso di tornare in Italia e celebrarlo a casa. Il loro matrimonio, infatti, sarà celebrato a Caserta nella Basilica di Sant’Angelo in Formis, mentre il ricevimento presso la tenuta San Domenico a Capua, in provincia di Caserta. Una cosa è certa il matrimonio di Clarissa e Federico sarà una grande festa, come ha preannunciato la tronista sui social: “Vogliamo divertirci, musica sempre a palla, balleremo, ci divertiremo e voglio essere comoda per quello”.

Clarissa Marchese: “Il vestito? Quello è l’unica cosa che sarà effetto sorpresa”

La ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi mesi ha rivelato qualche indiscrezioni sul giorno delle nozze con Federico Gregucci incuriosendo i tantissimi fan. “Sono tanto emozionata per il matrimonio” ha scritto su Instagram precisando “Sarà una festa, per tutti”. Clarissa Marchese, infatti, ha in mente un matrimonio che possa coinvolgere tutti, compresi i fan che sin dal percorso di Miss Italia le hanno sempre dimostrato affetto. “Vi faremo vedere tutto e vi racconteremo ogni minima novità. Voglio rendervi partecipi perché so che vi piace” ha detto la modella che ha rivelato anche qualche piccola indiscrezione anche sul vestito di nozze. “Il vestito? Quello è l’unica cosa che sarà effetto sorpresa!” – ha scritto, per poi rivelare – “vi potrei dare qualche indizio… diciamo che non mi amo gli abiti da principessa. Vorrei qualcosa di un po’ più comodo, perché sarà molto ‘festa’”.



