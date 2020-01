Clarissa Marchese/ Svela data del parto e su Pretty Little Liars… (Uomini e donne)

Dite la verità, ci avevate già pensato, ebbene adesso è arrivata la conferma ufficiale. Di cosa stiamo parlando? Ma di Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e donne, e della sua bambina ormai in arrivo. Nei giorni scorsi la bella morettina si è dedicata un baby shower al fianco del suo Federico e della sua famiglia rivelando sui social il nome della sua bambina che sarà Arya. In molti hanno notato che il nome non è nuovo per tutti coloro che amano le serie tv e, in particolare, una serie cult ovvero Pretty Little Liars. I dubbi hanno trovato conferma qualche ora fa quando la tronista ha dedicato i fan una serie di domande e risposte in cui ha affermato di aver amato il nome di Arya sin dalla visione della serie e che quando l’ha proposto al suo Federico ha ottenuto riscontro positivo e così ha deciso di optare per il nome del personaggio che aveva il volto di Lucy Hale.

CLARISSA MARCHESE RIVELA IL SUO LEGAME CON PRETTY LITTLE LIARS E LA DATA DEL PARTO…

Dall’altra parte, pensando a cose un po’ più tangibili, Clarissa Marchese rivela di essere pronta per il parto e di “essere entrata ufficialmente nella fase del non vedo l’ora”. Rispondendo ai fan di Uomini e donne, l’ex tronista rivela che la piccola Arya dovrebbe arrivare il 21 marzo, almeno questa è la data prevista, e che lei ha intenzione di allattare e non ha paura che il suo seno si rovini per questo. Clarissa poi rivela anche che sabato pomeriggio, domani, avrà una visita dal ginecologo e spera tanto di poter vedere la sua bambina nell’ecografia: “Non vedo l’ora di vivere quella che è definita l’esperienza più bella e intensa di una donna”.

