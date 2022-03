Clarissa Selassiè allarma “Lulù non sta bene”/ “Lontani dai social per stare con lei”

Clarissa Selassiè allarma i fan. L’ex gieffina ha pubblicato su Instagram una story in cui spiega ai follower il perché della poco presenza sui social, cosa notata anche per le sorelle Jessica e Lulù. Pare che il motivo di questa poca presenza sia proprio Lulù. Clarissa, infatti, nel messaggio pubblicato fa sapere che la sorella non sta bene: “Siamo un po’ fuori dai social perché Lulù sta poco bene, sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei”, ha scritto la minore delle Selassiè.

Ha quindi specificato che: “Lulù sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei, perdonateci per l’essere poco attivi”. Clarissa però ha voluto tranquillizzare i fan, spiegando che non c’è da preoccuparsi troppo: “Non è nulla di grave, state tranquilli. Soprattutto tornerò a postare io da stasera. Vi amo grazie di tutto”.

Come sta Lulù Selassiè? Gli ultimi movimenti su Instagram

Clarissa Selassiè non chiarisce, dunque, cos’ha sua sorella Lulù e per quale motivo sta poco bene. Nelle ultime stories postate su Instagram, Lulù scrive di stare finalmente tornando a casa, senza specificare altro; poi pubblica una foto col suo fidanzato Manuel Bortuzzo ai tempi della loro permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Rimangono dunque un mistero i motivi del malessere della ragazza che, probabilmente, sarà proprio lei a chiarire non appena deciderà di farlo. Intanto a sostenerla, oltre a Manuel, ci sono dunque le sue inseparabili sorelle Clarissa e Jessica.

