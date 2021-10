Clarissa Selassié attacca Soleil/ “Ho perdonato chi mi ha menato e praticamente molestato ma non lei”

È ormai guerra aperta tra Clarissa Selassié e Soleil Sorge. Dopo la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip, la più piccola delle principesse etiopi ha manifestato tutto il suo disappunto per l’ennesima immunità dell’influencer, data da Sonia Bruganelli. “Adesso che è stata resa immune nuovamente dobbiamo forse leccarle il cu**?”, ha detto Clarissa. Poi, parlando con Nicola Pisu, ha aggiunto: “Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, chi mi ha praticamente molestato, io ho perdonato di tutto nella vita, anche chi mi ha insultato, chi è stato razzista con me. Perché il perdono nasce quando quella persona ha un pentimento dal cuore. Questa persona non era pentita dal cuore e quindi non la perdono”. Insomma Clarissa è certa che Soleil non sia pentita di aver detto “Smettetela di urlare come delle scimmie” ad Ainett e Samy, non avendo capito la gravità del suo gesto. Questa sera assisteremo a un nuovo confronto tra le Princess e Soleil?

Questa sera Clarissa Selassié e le su sorelle potrebbe anche tornare a commentare i nuovi sviluppi delle indagini sulle loro origini nobili. “Se non fossimo principesse non saremmo venute qui a sput**narci, non sarebbe stato intelligente”, hanno detto le tre sorelle nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Ma Oggi, nell’ultimo numero in edicola, torna a smentire le principesse etiopi, dopo aver diffuso lo scoop sul padre che si trova in carcere. Il settimanale ribadisce che il padre Makonnen Hailé Selassie Bissiri Aklile Berhan Giulio non sarebbe nipote del Negus, ma figlio di Beniamino Bissiri, all’epoca al servizio nel Palazzo imperiale. Stando a quanto riportato dalla rivista, negli Anni 70, ci fu un procedimento amministrativo che appurò come Aklile Berhan fosse figlio di Beniamino Bissiri. Inoltre in tutte le inchieste per le varie vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto, si parla sempre e solo di Giulio Bissiri. Infine, anni fa, il governo etiope diede un risarcimento economico ai parenti del Negus, consentendo loro di prendere l’Hotel Ghionne ad Addis Abeba. Ma Bissiri ne fu escluso. Clarissa, Lucrezia e Jessica commenteranno le ultime notizie che le riguardano?

