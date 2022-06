Clarissa Selassiè colpisce e affonda un hater/ “Perché non vi fate i ca**i vostri?”

Clarissa Selassiè replica ad un hater: “Scusate se io e le mie sorelle…”

Clarissa Selassiè replica a chi definisce la sua famiglia un carrozzone. L’ex gieffina ha sempre tirato fuori le unghie quando si è trattato di difendere le sorelle Lulù e Jessica e lo ha fatto anche in un’altra situazione. Nelle scorse ore un hater ha paragonato la sua famiglia ad un carrozzone e questo è bastato per mandare Clarissa su tutte le furie. Clarissa a quel punto è intervenuta per spiegare che dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip le è mancato stare con le sorelle e che sta recuperando il tempo perso con loro: “Vedo migliaia di commenti del tipo “voi viaggiate sempre insieme, che pal*e!”, “Ma non vi lasciate mai i propri spazi!” Scusate se io e le mie sorelle per tre mesi non siamo state insieme. Scusate se per sei mesi le mie sorelle non hanno visto ne’ mai potuto sentire in qualsiasi modo la loro mamma o nostro fratello, tra l’altro”.

Clarissa è sempre stata molto legata alle sue sorelle e il loro rapporto ha fatto storcere la bocca a varie persone. Clarissa ha voluto lanciare un avvertimento a chi la segue sui social: “Quindi vi consiglio vivamente a tutti questi che dicono fate le montature perché Jessica di là e Lulù di là, perché siete sempre insieme ma io mi domando:” Un paio di caz*i vostri,no?”. Siamo una famiglia unita. Niente e nessuno potrà mai cambiare questo. I nostri genitori ci hanno cresciuto così e più vogliono allontanarci più staremo insieme. Quindi con tanto rispetto e tanto amore da oggi mi auguro di non ricevere più questi messaggi perché vi bloccherò”. Clarissa ha fatto bene a prendere posizione e ancora una volta ha tutelato la sua famiglia.

Clarissa Selassiè è tornata sui social dopo una pausa. I suoi followers si erano allarmati ma l’ex gieffina ha tranquillizzato tutti qualche giorno fa annunciando di essersi operata al seno. L’ex gieffina si è sottoposta ad un intervento per aumentare la taglia del suo seno. Lunedì 16 maggio 2022 Clarissa si è sottoposta ad un intervento al seno presso L’Istituto Estetico Italiano di Roma. “Questa operazione mi ha veramente cambiato la vita, sono molto molto felice”, ha detto con entusiasmo l’ex gieffina. Clarissa Selassiè non si sentiva a suo agio con il corpo e ha deciso di fare questo passo importante. Era da tempo che la ragazza voleva aumentare la taglia del suo seno e motivando il gesto ha spiegato: “L’insicurezza non mi permetteva di sentirmi me stessa al 100%”.

Clarissa Selassiè ha vissuto momenti di dubbi e paure ma grazie all’aiuto di uno specialista è riuscito a procedere con l’intervento. La 20enne ha spiegato di aver avuto, nei momenti immediatamente successivi all’operazione al seno, problemi a camminare a causa del peso del suo nuovo décolleté. Clarissa Selassiè ha provato anche stanchezza per l’anestesia. In questo periodo la principessa deve evitare sforzi fisici e dovrà inoltre indossare un particolare reggiseno adatto per il decorso post-operatorio.











