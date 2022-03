Clarissa Selassie è fidanzata?/ “Sono uscita con alcuni della Rome e Juve”, ora è single ma…

Clarissa Selassie “Sono uscita con diversi calciatori”, la confessione che ha spiazzato tutti…

Clarissa Selassie, la più piccola delle Princess Selassiè ha rivelato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di aver avuto diversi flirt con calciatori di Serie A! Proprio così, la principessa in passato è uscita con diversi calciatori di squadre di calcio della serie A senza però fare i nomi. E’ successo durante la sua permanenza nella casa del GF VIP dove non si è risparmiata lasciandosi andare a confessioni hot sulla sua vita sentimentale. “Sono uscita con diversi calciatori” – ha confessato Clarissa durante una chiacchierata con Sophie Codegoni – “sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, veramente anche con uno della Juve…”. La principessa però è stata interrotta dall’attenta regia del GF VIP che ha preferito cambiare inquadratura e togliere l’audio!

Nessun nome è trapelato, ma chissà che Clarissa non possa rivelarlo in qualche intervista televisiva visto che da quando è uscita dal GF VIP è diventata molto popolare e seguita sui social.

Clarissa Selassie è fidanzata?

Intanto non è dato sapere se Clarissa Selassié sia fidanzata oppure no? La principessa, dopo aver rivelato di aver frequentato diversi sportivi, sempre nella casa del Grande Fratello Vip ha raccontato di essersi lasciata con un ragazzo poco prima di varcare la famosa porta rossa di Cinecittà. “Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, mi ha detto che se facevo il GF, mi lasciava. Così l’ho lasciato io” – ha detto la sorella di Jessica e Lulù che nella casa ha subito il fascino del modello Samy Youssef.

Proprio nella casa Clarissa aveva detto: “qui non mi sto nemmeno trattenendo. Perché ad oggi qui dentro non c’è nessuno che mi piace sul serio. Se qui dentro trovo uno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente allora vado e rischio. Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima”.

