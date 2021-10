Clarissa Selassiè e Lulù Selassiè hanno violato il regolamento?/ Sul web spuntano i primi indizzi…

Clarissa Selassiè ha sostenuto che in un’ipotetica nomination tra Francesca Cipriani e Soleil Sorge, la prima vincerebbe a mani basse. Clarissa è convinta infatti che Francesca sia molto amata fuori la casa del Grande Fratello Vip. Clarissa si è ritrovata a parlare di nomination con Miriana Trevisan e ha dichiarato: “Se metti Francesca contro Soleil, per me esce Sole”. Clarissa ha poi fatto notare che all’esterno della casa di Cinecittà non si è mai sentito un attacco rivolto alla Cipriani. Clarissa ha commentato: “Francesca fuori è amatissima”. Alcuni utenti sul web non sembrano però essere d’accordo con lei.

Su Twitter, un utente ha definito la sorella minore di Jessica e Lulù una “sopraffina stratega”. Un altro utente, invece, si è domandato sulla base di quali convinzioni Clarissa avrebbe pensato che Francesca Cipriani sia più amata rispetto a Soleil Sorge. Clarissa è rimasta delusa dal comportamento di Soleil che aveva nominato lei e le sorelle. Clarissa non ha nascosto di aspettarsi un voto di Soleil destinato a Francesca, Jo e Ainett. La giovane poi ha raccontato di non voler uscire dalla casa per la situazione familiare poco rosea.

Clarissa Selassiè e Lulù hanno violato il regolamento?

Clarissa Selassiè avrebbe violato il regolamento. I telespettatori notturni non hanno dubbi: questa notte le due principesse etiopi, Clarissa e Lulù Selassiè avrebbero eluso i microfoni e parlato a lungo sotto le coperte. Appena coricate, si sono tolte di proposito il microfono e si sono tirate su le coperte per parlare. Così facendo hanno eluso sia telecamere che gli audio dei microfoni, infrangendo pesantemente il regolamento.

Il web è esploso chiedendo che gli autori intervenissero immediatamente. C’è chi ha fatto notare: “E’ inaccettabile che quelle due (Lulù e Clarissa) si tolgano i microfoni e parlino di nascosto. Non lo possono fare, non è consentito! Ma nessuno degli autori le richiama all’ordine?! Che razza di regolamento è mai questo?”. Sul web sono in molti a parlare di un teatrino sperando che le due vengano riprese in diretta da Alfonso Signorini.

