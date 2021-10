Clarissa Selassiè sbugiarda Manila Nazzaro con Soleil Sorge/ “Mi fa strano che…”

Clarissa Selassiè, la rivelazione choc “se mio padre esce dal carcere…”

Clarissa Hailè Selassiè sarebbe pronta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Durante una conversazione con gli altri inquilini, Clarissa ha confidato: “Se mio padre esce dal carcere io prendo le valige e me ne vado da qui”. Clarissa lo ha detto senza troppi indugi e probabilmente anche le altre due sorelle Jessica e Lucrezia condivideranno il suo pensiero. Il papà uscirà infatti di prigione a novembre . Clarissa è molto legata al suo papà tanto che quando Alfonso Signorini gli aveva comunicato quanto uscito sui giornali e sul web la giovane aveva dichiarato: “Lo sapevamo già e non ci vergogniamo di nostro padre. Non l’abbiamo detto perché sapevamo che era una notizia di dominio pubblico e comunque non influenza la nostra esperienza. Ma siamo fiere di lui e della bella persona che è. Saprà darsi valere e avrà la giustizia che merita. Però se non abbiamo affrontato l’argomento è perché qui per noi non cambia nulla“.

Clarissa Selassié abbandona il Grande Fratello Vip?/ “Se papà esce dal carcere vado…”

Clarissa Selassiè ha espresso giorni fa anche un altro malessere relativo al fatto di formare un singolo concorrente assieme alle sorelle. Proprio nella scorsa puntata, Clarissa avrebbe mandato in nomination Soleil ma le sorelle hanno scelto diversamente optando per Raffaella Fico. La ragazza ha espresso il suo malcontento: “Inizio ad avere delle divergenze. Ad esempio sulla nomination. Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato Soleil. A Lucrezia e Jessy ho proprio detto ‘ragazze votiamola’. Non perché devo seguire la massa, ma perché l’unica donna con cui ho avuto delle cose pesanti è lei. Loro mi hanno detto ‘no, noi abbiamo chiarito con Sole e non la vogliamo votare”. Pare insomma che Clarissa Selassiè sia intenzionata a diventare un unico concorrente semmai il disaccordo con le sorelle dovesse proseguire.

Clarissa Hailé Selassié/ A lei il compito di riunire la famiglia Grande Fratello Vip

Clarissa Selassiè smaschera Manila Nazzaro con Soleil Sorge: “Mi fa strano che…”

Clarissa Selassiè ha smascherato Manila Nazzaro con Soleil Sorge. Clarissa appare stanca di alcuni comportamenti ambigui e parlando con Soleil le ha riferito: “Mi fa strano che Manila non ti ha nominato 24h fa parlava male di te”. Poi la principessa ha proseguito rivelando a Soleil che Manila avrebbe detto delle cose dure su di lei: “Lei l’altra sera non ha detto delle belle cose. Diceva che fingevi per avere le clip in puntata. Insomma ha detto tante cose dure su di te”. Secondo Clarissa Selassiè, Manila Nazzaro starebbe facendo il doppio gioco con la Sorge. Clarissa ha trovato strano che Manila non abbia nominato Soleil nel corso della puntata visto che la sera prima ne aveva parlato male. Soleil però ha continuato a difendere Manila non cascando nel tranello di Clarissa. Su Twitter un utente ha però giustamente fatto notare: “Però Clarissa racconta a Soleil tutto quello che ha detto Manila su di lei, e invece ciò che lei e le sorelle hanno detto su Soleil chi lo racconta? Falsissima”. L’ipocrisia regna sovrana.

LEGGI ANCHE:

Beatrice e Fabiola Casarano "Siamo noi le vere Principesse Selassiè"/ Jessica, Lucrezia e Clarissa nei guai?

© RIPRODUZIONE RISERVATA