Clarissa Selassié/ Flirt con giocatori della Roma, Lazio e Juventus ma al GF Vip?

Gli screzi tra Clarissa Hailé Selassié e Soleil Sorge non sono terminati, nemmeno il confronto ha placato gli animi, ma andare d’accordo con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne è davvero difficile anche per la principessa. Prima di entrare nella casa Clarissa era stata fidanzata, poi la relazione è giunta a termine e le sorelle hanno superato la porta rossa con l’intento di trovare un “ragazzo”. Jessica e Lulù stanno vivendo la loro storia con Samy e Manuel, vediamo se anche Clarissa riuscirà ad avere una liaison con un coinquilino. Sul fronte sentimentale la vita di Clarissa è stata movimentata. Ha confidato a Sophie Codegoni di aver avuto delle relazioni con alcuni giocatori della Roma, della Lazio e uno della Juventus. Quello che ha infastidito gli utenti è che al momento dei nomi, il Grande Fratello abbia tolto l’audio per poi cambiare inquadratura, in una sorta di censura.

Questa settimana Clarissa Selassié è stata nominata da Sophie per alcune incomprensioni che sono nate e non ancora risolte. La principessa ha nominato Andrea per esclusione. Gli utenti non vedono di buon occhio le tre sorelle, soprattutto da quando gira la notizia che riguarda il loro padre Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, come rivelato da Oggi: l’uomo è stato arrestato in Lussemburgo a giugno ed estradato da alcune settimane in Svizzera.

Sembrerebbe che il nome dell’uomo sia Giulio Bissiri e suo padre era il giardiniere che lavorava nel palazzo imperiale di Hailé Selassié. Una volta rientrato in Italia fece modificare i documenti e a farsi passare per il terzo erede nella successione. Di fatto le Princess non sarebbero principesse. Nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip si cercherà di far luce su quanto sta accadendo: come reagiranno Lucrezia, Jessica e Clarissa?

