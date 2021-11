Clarissa Selassié Grande Fratello Vip 2021/ L’ombra del padre rattrista il suo umore

Clarissa Selassiè ha vissuto un momento di grande sconforto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 pensando a suo padre in prigione a Lugano. La ragazza ha ammesso di sentirsi molto triste per suo padre arrestato lo scorso giugno in Lussemburgo e successivamente estradato in svizzera. Clarissa con Miriana Trevisan si è sfogata raccontando, in lacrime, di come lei e le sue sorelle, dopo l’accusa, hanno visto il padre dopo due settimane: “Era con i vestiti da carcere mentre piangeva. La scena più brutta della mia vita, non la scorderà mai. Una scena che non posso cancellare. Mi sento in colpa a stare in tv e pensare che lui sta in carcere”.

Clarissa Selassié/ Piange per l'arresto del padre: "Mi sento in colpa: io tv, lui in carcere"

L’argomento è stato trattato anche all’interno del Grande Fratello Vip 2021 da Alfonso Signorini quando le ragazze non si sono mostrate stupite: “Noi lo sapevamo già, non è una notizia nuova. Siamo venute qui perché non abbiamo vergogna, siamo super fiere di lui”, così hanno commentato le tre concorrenti dopo aver ascoltato la notizia portando le tre sorelle al centro di una questione controversa che le vedeva private del loro titolo di principesse perché Giulio Bissiri, il padre delle ragazze, sembrava essere il figlio di un giardiniere italiano che lavorava al servizio di Hailè Selassié.

Clarissa Selassié vittima delle vicende familiari

Le vicende familiari delle tre sorelle Selassié incidono spesso sull’umore delle ragazze che ogni tanto hanno qualche momento di sconforto, soprattutto su Clarissa Selassié che è la più piccola delle tre e la più fragile. Clarissa ha dimostrato la sua fragilità che si riversa anche sui comportamenti quotidiani all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021.

Lulù, Jessica e Clarissa Selassié hanno molto parlato delle loro vicende personali cercando di far conoscere a tutti i concorrenti e al pubblico da casa il loro vero carattere, molto spesso solare e pieno di gioia, ma anche malinconico e con molte difficoltà da superare, senza timore dei giudizi altrui.

