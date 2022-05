Clarissa Selassiè “Intervista saltata alla radio? Facile andarmi contro”/ “Assurdità ridicola”

Clarissa Selassiè replica alle accuse per l’intervista saltata con Giada Di Miceli

Clarissa Selassiè rompe il silenzio e replica alle accuse lanciate da Giada Di Miceli, conduttrice di “Non succederà più“, il programma radiofonico in onda su Radio Radio, per l’ospitata saltata. L’ex gieffina avrebbe infatti dovuto essere sua ospite per un’intervista radiofonica a cui, pare, ha dato forfait all’ultimo minuto. Di fronte alle spiegazioni della Di Miceli, Clarissa ha deciso di rompere il silenzio e dare la sua versione dei fatti.

“È sempre facile far passare una donna giovane come me per la ‘maleducata e indisponente’. – ha esordito la Selassiè su Instagram, continuando – Ed è facile soprattutto quando si è una Selassié. Per mesi e mesi chi non ci capiva ci attaccava, sia all’interno del programma che all’esterno. Non mi sarei mai aspettata che una professionista andasse a “dissare”, come dice lei, “una che non è manco Belen Rodriguez“. Questa cosa non mi tange, ma vi assicuro che è molto più facile andare contro di noi e screditare le donne che siamo anziché essere professionali e professionisti. Ma non vi preoccupate che oggi ne parleremo meglio di questa cosa e dirò anche io la mia per poi mettere punto a tutta questa assurdità ridicola. Grazie e buona giornata a tutti.”

Giada Di Miceli e la critica a Clarissa Selassiè

Ricordiamo che tutto è partito quando, dopo l’ospitata saltata, Giada Di Miceli è intervenuta, dichiarando: “Noi, come già avevamo annunciato sui nostri social, dovevamo avere qui con noi proprio adesso Clarissa Selassié. […] Succede che proprio qualche minuto fa lei dice che non ci sarà.” E ancora: “Noi ci siamo chiesti come mai non ci sarà e lei dice che non ci sarà perché non le abbiamo mandato le domande.”

Al che, irritata per la situazione, la Di Miceli ha poi concluso: “Io le domande non le ho mai mandate a nessuno, questo programma non funziona così. Non possiamo dire degli argomenti che trattiamo, ma credo che le domande non me le chieda nemmeno Belen Rodriguez!”

