Clarissa Selassiè: “Katia Ricciarelli? Dette cose razziste”/ Poi mostra screenshot…

Clarissa Selassiè, ospite della puntata di Pomeriggio 5 News dell’11 gennaio, ha parlato nuovamente dello scontro tra Katia Ricciarelli e la sorella Lulù. Dopo il discorso di Alfonso Signorini, nella casa del Grande Fratello vip 2021 è tornata la pace, almeno apparentemente. Pur non avendo più il rapporto che avevano prima, Katia e Lulù sono tornate a parlarsi. Non grandi discorsi tra le due, ma chiacchiere di circostanza dettate dalle situazioni che si vengono a creare in casa. Di ciò che è accaduto nella casa tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè si è occupata Simona Branchetti che, nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 News, ha ospitato non sono Clarissa, ma anche Biagio D’Anelli che ha difeso Lulù.

«Le scuse di Katia? Sa di aver detto cose sbagliate e razziste, se ne è accorta anche lei», ha ribadito Clarissa. Sulle frasi rivolte a Lulù, Clarissa ha ribadito l’errore commesso dalla sorella nel rispondere con toni forti alla Ricciarelli: «Ha sbagliato, nonostante le offese ricevute». Tuttavia, Clarissa resta ferma sulla propria posizione e mostra alle telecamere di Pomeriggio 5 News gli screenshot delle offese ricevute da Lulù in quattro mesi di Grande Fratello Vip.

Biagio D’Anelli difende Lulù e appoggia Clarissa Selassiè

Nel salotto di Pomeriggio 5 News, a schierarsi con Lulù è stato Biagio D’Anelli. Quest’ultimo che ha instaurato un ottimo rapporto con la fidanzata di Manuel Bortuzzo sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello vip 2021, riconosce gli errori e gli sbagli commessi da Lulù nel suo rapporto con Katia e nell’uso di parole forti, ma puntualizza come anche nell’atteggiamento della Ricciarelli ci siano stati modi sbagliati.

Biagio, infatti, è convinto che, essendo una persona adulta, con più esperienza, di fronte a determinati atteggiamenti di Lulù, avrebbe dovuto frenarli, farla ragionare ed evitare lo scontro diretto come è poi accaduto. «Avrebbe dovuto ragionare con una ragazza molto più giovane», ha detto l’opinionista.

