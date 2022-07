Clarissa Selassié “Per Barù stima e rispetto”/ “Nulla contro di lui”, Jessica e Lulù…

Clarissa Selassié svela cosa pensa di Barù

Nonostante gli occhi siano già da tempo puntati sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, gli ex protagonisti continuano a far chiacchierare. Nel dettaglio, il gossip continua a restare ben saldo sulle sorelle Selassié e sulla storia mai realmente nata, almeno ufficialmente, tra Barù, nipote di Costantino della Gherardesca e Jessica Selassié. I due hanno avuto modo di rivedersi di recente, complice il matrimonio dell’amico comune ed ex inquilino della spiatissima Casa di Cinecittà, Davide Silvestri. Pare tuttavia che i due siano stati particolarmente distanti.

Tra Barù e Jessica Selassié, tuttavia, indipendentemente dai loro reali sentimenti sembra restare la stima e l’affetto reciproci. Ad intervenire di recente sul conto del cuoco è stata la sorella minore delle Princess, Clarissa Selassié che in un ask su Instagram ha svelato ai suoi follower cosa penserebbe davvero di Barù. Se in passato la ragazza non ha risparmiato qualche velata critica all’ex inquilino, adesso ha commentato: “Se mi fa ancora ridere? Ho grande stima e rispetto, non ho nulla contro di lui”.

L’estate delle sorelle Clarissa, Jessica e Lulù Selassié

A quanto pare, dunque, non ci sarebbe alcun rancore in corso tra Clarissa Selassié e Barù dopo la fine del Grande Fratello Vip, sebbene le cose tra il cuoco e la sorella a quanto pare non siano andate esattamente come sperava (o come sognavano che andassero i fan dei Jerù). Mentre i fan continuano a sperare in un lieto fine, le sorelle Selassié continuano ad essere protagoniste del gossip dell’estate.

Nonostante le chiacchiere, pare che per le tre sorelle quella in corso sia una estate da single. Anche Clarissa Selassié ha ammesso di non avere alcuna particolare conoscenza in corso e per il momento si “accontenta” di amare solo se stessa. Lulù ha ancora il cuore in pezzi da rimettere a posto dopo la grande delusione per la fine della sua storia con Manuel Bortuzzo, mentre Jessica, messe da parte le speranze con Barù sarebbe alla ricerca del grande amore e chissà che la stagione estiva non si possa rivelare, alla fine, galeotta di un grande sentimento. Per ora intanto le tre sorelle Selassié si godono le vacanze e dopo Mykonos è arrivato il turno di Ischia, in attesa di una nuova meta!

