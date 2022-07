Clarissa Selassié asfalta opinioniste GF Vip 7 “Tv va svecchiata”/ “Mi ero candidata”, Signorini la boccia

Opinioniste del GF Vip 7: cosa ne pensa Clarissa Selassié?

Manca ormai veramente pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 e il padre del programma, Alfonso Signorini, negli scorsi giorni ha annunciato ufficialmente le due opinioniste che lo accompagneranno nell’avventura. L’edizione sarà quella più lunga di sempre, con partenza al 12 Settembre, e al suo fianco Alfonso ha deciso, da un lato di confermare l’ex opinionista Sonia Bruganelli, una scelta che ha destato molto scalpore visto che durante il programma Sonia aveva ricevute molte critiche, dall’altro ha voluto un volto nuovo e la scelta è stata la nota cantante Orietta Berti.

In molti si sono lamentati di questa decisione e fra i tanti anche una celebre vippona… la più piccola delle princess dell’Etiopia: Clarissa Selassiè! La giovane ha commentato la decisione di Alfonso nelle sue Instagram Stories e, al grido del “diamo spazio ai giovani” ha espresso il suo dissenso ammettendo anche di essersi proposta per il ruolo ma non solo, ha dato anche una news sulla propria vita privata…

Clarissa Selassiè: più spazio ai giovani e la vita privata…

Ecco come Clarissa Selassiè ha commentato la scelta delle due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip7: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Innanzitutto ha sottolineato di stimare entrambe le carriere delle due donne, poi ha rivelato di come si fosse proposta in prima persona come opinionista per il GF Vip7: “Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me, avrei preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millenials ai generation Z”, ha detto sottolineando anche di come sia appassionata di Gossip.

“Ho il carattere e nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo, credo che la televisione si debba un po’ svecchiare, diamo spazio ai giovani che siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare”, ha concluso la principessa. Ma non finisce qui, la piccola Selassiè ha risposto anche a delle insistenti domande riguardo la sua vita privata: “Voglio godermi l’estate. Per adesso sono single perché devo concentrarmi sul mio lavoro e perché non trovo nessuno che stia al mio passo o abbia abbastanza carattere per stare con una donna come me”, ha confessato.











