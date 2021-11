Clarissa Selassiè, sfogo vs Gf Vip/ “Non me ne frega un caz*o di Alex e Soleil…”

Duro sfogo di Clarissa Selassiè al Grande Fratello Vip 2021. Dopo la discussione con la sorella Lulù, è stata consolata da Jessica, dispiaciuta per la situazione che sta vivendo. «Non mi pento di nulla però vedo che si spreca un sacco di tempo appreso a delle cose che sono banali e inutili invece di andare a scavare nei caratteri delle persone che sono un sacco complesse e hanno tante cose belle da raccontare ma poi non se ne parla». Clarissa ha lasciato trasparire la sua voglia di sentirsi più protagonista nella Casa, ma crede anche di essere stata comunque spontanea e sincera.

D’altra parte, Clarissa Selassiè ha ammesso di non sentirsi libera di essere se stessa per la pressione che gli altri vip fanno quando si accorgono di piccole cose che si possono sbagliare anziché comprendere le persone e apprezzarle per quelle che sono. «Non si è mai parlato veramente di me e io mi chiedo che ci faccio io qui», ha aggiunto la principessa.

Clarissa Selassiè “Parliamo sempre delle quattro ca**ate…”

Clarissa Selassiè è scoppiata a piangere spiegando di sentirsi poco partecipe rispetto agli altri al Grande Fratello Vip 2021, anche se avrebbe voluto trasmettere qualcosa di quello che ha imparato nella vita. Jessica in silenzio ha ascoltato i discorsi della sorella che per la prima volta ha esternato un problema che evidentemente rappresenta un peso che non intende sostenere.

Ad un certo punto il suo sfogo ha assunto toni anche forti: «Però andiamo sempre a parlare delle quattro ca**ate che non me ne frega un ca**o. A me se Soleil e Alex si piacciono non me ne frega un ca**o, non me ne frega un ca**o. Come non me ne frega un ca**o di tutte le altre ca**ate, se Gianmaria e Sophie sono amici, se Soleil e Gianmaria sono amici. Non me ne frega un ca**o, proprio un ca**o non me ne frega», ha dichiarato Clarissa Selassie parlando con la sorella Jessica.

