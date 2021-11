Alex Belli vs Lulù: “L’unico problema è la nomination”/ “Non ha capito proprio nulla”

Al termine della puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2021, sono state nominate le sorelle Selassiè per colpa di Lulù. La 23enne è stata infatti indicata più volte dai suoi coinquilini, di conseguenza le Princess della casa più spiata d’Italia rischiano ora l’eliminazione. Al termine della diretta c’è stato anche un mezzo battibecco fra la stessa Lulù e Alex Belli. La giovane si è avvicinata all’attore chiedendogli se l’avesse nominata, e lui ha replicato un po’ furibondo: “Tu te ne devi fregare della nomination cara la mia ragazza, te ne deve fregare del rapporto con quel ragazzo lì che soffriva (riferendosi a Manuel Bortuzzo, che ieri ha ribadito per l’ennesima volta la volontà di troncare il rapporto con Lulù ndr). Certo che ti tiri le nomination addosso così Lulù”.

La principessa ha risposto: “Ma ovvio che me ne deve fregare, sto piangendo, tu mi hai nominato?”, quindi di nuovo Alex Belli: “Si l’ho fatto, perchè per la prima volta ha dovuto nominare delle amiche e delle persone a cui voglio bene per colpa del tuo comportamento, e questo ti deve essere da insegnamento, questa è la verità”.

ALEX BELLI REDARGUISCE LULU’ DOPO LA DIRETTA DEL GF VIP: ECCO COME E’ ANDATA

In seguito Alex Belli si è andato a sfogare anche con l’amica del cuore all’interno della cosa, la splendida Soleil Sorge: “L’unico problema è se qualcuno l’ha nominata capito? – le parole del concorrente rivolgendosi sempre a Lulù – il problema è come tratti una persona non che io ti abbia nominata, ma certo che ti nomino. tu non vedi gli occhi di paura che mi dava Manuel, e lei dice “Mi hai nominata?””.

Quindi ha concluso il suo sfogo dicendo: “Vuol dire che allora di tutta la puntata, tu cara Lulù non hai capito niente, vuol dire che le robe di entrano da un orecchio e ti escono dall’altro”. Ieri la “principessa” è stata redarguita in diretta televisiva anche dal conduttore Alfonso Signorini per via del suo comportamento troppo asfissiante nei confronti di Manuel Bortuzzo.

