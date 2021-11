Clarissa Selassiè/ Tradisce Sophie Codegoni e attacca “Uomini e Donne”

Clarissa Selassiè è preoccupata per Miriana Trevisan. In attesa della puntata di questa sera, nella casa del Grande Fratello Vip cominciano a scaldarsi gli animi. Clarissa ha espresso il desiderio che Miriana possa rimanere nella casa: “Miriana Trevisan non deve uscire, io mi trovo meglio con lei rispetto a Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, non se ne deve andare”, ha spiegato. Carmen Russo ha concordato con lei . Clarissa Selassiè si è poi soffermata a parlare con Carmen Russo e l’ha elogiata per la sua personalità: “Mi piacerebbe vederti in finale, sei molto dolce e ho notato che questo tuo atteggiamento lo hai in specie con noi tre e con Francesca Cipriani”. Clarissa ha poi aggiunto che vorrebbe vedere in finale anche Aldo Montano.

Tutti si aspettavano che Clarissa facesse il nome di Sophie Codegoni con la quale sembra aver stretto una bella amicizia eppure la Selassiè ha sottolineato: “Io voglio bene a Sophie e Gianmaria ma vorrei molto che rimanesse Miriana, tanto proprio. É quella botta di energia positiva, è un’altra storia proprio”. Le parole di Clarissa potrebbero rischiare di avere delle conseguenze nel caso in cui Signorini decidesse di mostrare alla Codegoni la posizione dei suoi coinquilini nel corso della prossima puntata. Una situazione che potrebbe generare un clima particolarmente teso in casa.

Clarissa Selassiè è stanca di dormire con Miriana Trevisan. Nonostante la sviolinata, sembra che Clarissa non sopporti il fatto che la Trevisan abbia un sonno agitato e per questo tiri le coperte solo su di sé, lasciandola patire il freddo. Clarissa ha deciso di cambiare letto e recarsi nella camera blu dove dorme la sorella Jessica. Nelle ultime ore, Clarissa Selassiè è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni contro il programma “Uomini e Donne”. La ragazza, parlando della Codegoni, ha dichiarato: “Spero non esca Sophie. Lei vuole un sacco rimanere anche perché questa estate lei ha ricevuto un sacco di odio questa estate dopo la fine della relazione per questo tipo che non ha funzionato. Ed infatti è per questo che secondo me quel tipo di programma non andrebbe più fatto perché comunque, ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando. Dopo un mese si lasciano tutti! Chi è rimasto? Guarda che dopo il trono del Dama (Andrea Damante, ndr) ci sono ancora tre, quattro coppie che stanno ancora insieme”. Un discorso molto critico in effetti. Ci sarebbe da spiegare a Clarissa però che se una relazione non funziona la colpa non è del programma ma delle persone.

