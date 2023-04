Classifica Amici 2023, gara inediti: chi é il vincitore?/ Web premia Angelina

Amici 2023 di Maria De Filippi, Nicolò De Devitiis giudica la nuova gara inediti

Si infiamma la competizione di Amici 2023 di Maria De Filippi con la nuova gara inediti indetta nel circuito canto e che vede Angelina Mango come la preferenza dei fruitori di musica nel web. Così come si apprende nel rinnovato daytime di Amici 2023, datato 21 aprile 2023, Nicolò De Devitiis indice la nuova gara inediti aperta ai cantautori in corsa per un posto alla finale di Amici 22 e a concorrere per la vittoria del contest sono Wax, Angelina Mango, Cricca e Aaron Cenere con i rispettivi nuovi inediti dai titoli Anni ’70, Ci pensiamo domani, Australia, Visione Led. Ma chi é ad avere la meglio alla nuova gara inediti, quando manca ormai poco alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi?

Amici 22: Wax e Angelina sono innamorati?/ Gli indizi "catturati" dai fan

La classifica web rispecchia le posizioni della classifica stilata dal giudice

Nell’attesa del verdetto del giudice, il web esprime la propria preferenza, attraverso le interazioni social registrate a margine rispettivi video delle performance promozionali dei preannunciati nuovi singoli in gara, pubblicato sul profilo Instagram di Amici 2023 di Maria De Filippi. Dati aggiornati alle ore 16:33 del 21 aprile 2023, su cui si delinea l’ordine di gradimento che vede in testa Angelina Mango a quota oltre 4.600 like, seguita al secondo posto da Wax con oltre 2.600 like, terzo Aaron Cenere a quota oltre 2.500 like e quarto classificato Cricca a quota oltre 1.500 like.

Amici 22, Angelina Mango regina su Spotify Italia/ La classifica ascoltatori

La classifica che si delinea sulla base della critica del giudice della gara di inediti vede confermarsi le posizioni web e quindi la prima classificata é Angelina Mango con “Ci pensiamo domani”, secondo classificato Wax con “Anni 70”, terzo Aaron e ultimo Cricca.

Chiaramente, con il rilascio degli inediti in nuovi singoli, nel tempo, maturerà il successo o il fallimento delle nuove creature artistiche targate Amici 22 di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE:

Wax e Angelina stanno insieme ad Amici 2023?/ Spoiler di Arisa: "Tra voi due c'è…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA