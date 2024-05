Classifica dei singoli di Amici 2024/ Holden perde la vetta, Sarah Toscano e Petit in Top3

Sale l’attesa per la messa in onda della puntata finale di Amici 2024 di Maria De Filippi, con Sarah Toscano che conferma il sorpasso su Holden nella sfida dei singoli rilasciati su tutte le piattaforme. Così come si rileva dai dati di streaming aggiornati alla data odierna 15 maggio su Spotify Italia, relativamente agli ascolti totalizzati dal quarto brano inedito presentato dai cantanti di Amici 2024, Sarah comanda la classifica con Sexy magica totalizzando 1.057.625 di ascolti. Un dato che permette alla giovane di superare Holden, che con Randagi passa in seconda posizione tatalizzando 996.692 stream.

Terza posizione per Petit, il quale con il nuovo singolo Mammamí totalizza invece un volume di streaming pari a 898.571 totali. Quarto posto per Mida con “Que pasa na proposta” che ottiene solo 891.871 streaming.

Chiaramente i dati di streaming di Spotify Italia favoriscono l’impennata della quote del probabile vincitore di canto e del vincitore della finale di Amici 2024 e sono in continuo cambiamento. La piattaforma online ha promosso durante l’ultima puntata Mida al titolo di voce più influente del talent per lo stile modern e i dati di streaming ad oggi totalizzati nel percorso scolastico con la sua musica.

Il cantautore latin pop é cosí chiamato in Svezia per il premio “Spotify Singles“, che gli consente il raggiungimento di un duplice traguardo: la chance della registrazione di una rivisitazione di un suo pezzo unitamente all’incisione della cover di un brano originale cult.











