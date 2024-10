TrigNo a rischio espulsione ad Amici 2024: lui e Chiara hanno infranto il regolamento

TrigNo rischia seriamente di essere cacciato dalla scuola di Amici 2024. L’allievo di Anna Pettinelli è finito nel mirino dei professori a causa di una serie di comportamenti che oggi compromettono definitivamente la sua permanenza nella scuola. Nel corso del daytime andato in onda il 31 ottobre su Canale 5, Anna Pettinelli e Alessandra Celentano hanno richiesto un colloquio privato con TrigNo e Chiara. Il cantante ha infranto il regolamento della scuola, pubblicando un video con Chiara all’interno di un gruppo social. Una mossa, quella del cantante, interpretata inoltre come un gesto per pubblicizzare la coppia e avere più visibilità.

La mossa, oltre ad essere vietata dal regolamento, ha messo in cattiva luce TrigNo, accusato di essere interessato più ai follower che ad un percorso musicale e formativo ad Amici 2024. “Sono profondamente delusa”, ha ammesso Anna Pettinelli, “Credevo che il tuo fosse soltanto un carattere esuberante, invece ho capito che sei un grande attore e cerchi di impressionare chi si trova dall’altra parte dello schermo”, ha aggiunto.

Prof contro TrigNo ad Amici 2024: proposta di espulsione, ecco perché

Le scuse di TrigNo e Chiara sono servite a poco, visto che, nel corso della registrazione del pomeridiano in onda il 3 novembre, l’allievo di Anna Pettinelli non solo sarà rimesso in discussione, ma si parlerà di espulsione. Le anticipazioni ci svelano, infatti, che è stata avanzata una proposta di espulsione per TrigNo, e non solo per l’episodio citato. L’allievo di Anna Pettinelli è, infatti, quello della classe che rispetta meno le regole. Stando alle anticipazioni di SuperguidaTv, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah e Rudy Zerbi si sono detti a favore dell’espulsione immediata; a salvarlo solo Lorella Cuccarini. Per ora TrigNo rimane la scuola ma, per lui, è l’ultima possibilità ad Amici 2024.