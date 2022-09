Classifica FIMI, sorpassi inaspettati/Pinguini Tattici Nucleari spodestano Fedez e..

FIMI top singoli: Pinguini Tattici nucleari spodestano Fedez, Tananai e Mara Sattei

E dopo tanto é arrivato il momento del sorpasso, per i Pinguini tattici nucleari, che dopo essere stati eterni secondi nella classifica top singoli di FIMI per diverse settimane, riescono finalmente a svettare. Il sorpasso avviene nella rinnovata Top singoli targata FIMI, relativa al periodo compreso dal 26 agosto 2022 al 1° settembre 2022. La band di Pastello bianco, uno dei singoli più amati e ascoltati sulla piattaforma di Spotify Italia dai fruitori di musica, negli ultimi mesi, scalza infatti il trio eletto vincitori del contest della canzone regina dell’estate 2022 indetto da RTL.102.5 per l’evento Power hits estate 2022, ovvero il sodalizio artistico de La dolce vita, rappresenta to da Fedez, Mara Sattei e Tananai.

Il sorpasso del tutto inaspettato avviene sul finire dell’estate 2022 made in Italy, quando ormai mancano pochi giorni all’equinozio d’autunno, ma per i Pinguini tattici nucleari resta tuttavia un importante traguardo nell’industria musicale.

La band di Pastello bianco si aggiudica quindi la prima posizione della Top singoli di FIMI con il nuovo singolo all’attivo Giovani Wannabe, che pur non essendo il classico tormentone dell’estate riesce finalmente a svettare in classifica, tra i singoli del momento. L’altra hit estiva Tropicana dei Boomdabash e Annalisa si riconquista il terzo posto e fa scendere Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo di un gradino rispetto a sette giorni fa. S!r! di Tha Supreme, Lazza e Sfera Ebbasta è stabile in quinta posizione, seguita da Extasi di Fred di Palma (+1) e Shakerando di Rhove (-1).

Top Album FIMI: ecco chi spodesta Lazza

E le sorprese da classifica non finiscono qui. Perché anche la sezione Top album di FIMI subisce delle importanti variazioni, con i Muse che scalzano dalla prima posizione Lazza con Will Of The People, ultimo lavoro discografico della band, uscito lo scorso 26 agosto. Sirio di Lazza scende al secondo posto (-1). Restano invariate le altre posizioni per Il Giorno In Cui Ho Smesso di Pensare di Irama, Taxi Driver di Rkomi, Blu Celeste di Blanco, tutti stabili rispetto alle posizioni raggiunti nella precedente classifica degli album di giorni fa.

