Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp Bahrain 2021

CLASSIFICA FORMULA 1: LA CORSA AL MONDIALE PILOTI

La classifica di Formula 1 vede ancora tutti i piloti a quota 0 punti, ma questo è un dato ovvio: il Gp Bahrain 2021 inaugura infatti la nuova stagione e si corre tra poche ore sul circuito di Sakhir, di conseguenza non possiamo fare troppe analisi sulla situazione attuale ma ricordare invece che domenica 28 marzo inizia ufficialmente la corsa al Mondiale piloti, con gli avversari che cercheranno di spodestare Lewis Hamilton dal suo trono. Non sarà un’impresa semplice: non solo il britannico arriva dal quarto titolo consecutivo che lo ha portato a eguagliare un Michael Schumacher che sembrava inarrivabile, ma ha anche confermato il sodalizio con una Mercedes che, visto che le grandi modifiche arriveranno nel 2022 e questa stagione rischia di essere una replica della scorsa, rimane ancora la macchina da battere e sulla carta migliore per distacco.

A provare a strappare il Mondiale piloti dalle mani di Hamilton sarà allora innanzitutto Valtteri Bottas – per un’altra lotta interna che quest’anno speriamo possa essere più concreta rispetto a quanto visto in passato – ma il compagno del campione in carica dovrà dimostrare di essere cresciuto sul piano mentale evitando certi sberloni che ha subito in gara (mentre in qualifica si è sempre difeso o ha fatto addirittura meglio). Vedremo come andrà, noi siamo impazienti di assegnare i primi punti nella classifica di Formula 1…

CLASSIFICA FORMULA 1, IL TITOLO COSTRUTTORI

Dopo aver parlato del Mondiale piloti, per la classifica di Formula 1 aspettando il Gp Bahrain 2021 è bene affrontare anche il tema del titolo costruttori. Qui la Mercedes domina indisturbata dal 2014, e non c’è ragione di pensare che la storia sarà diversa quest’anno per quanto abbiamo detto in precedenza: dunque le Frecce d’Argento possono infilare l’ottavo Mondiale costruttori consecutivo segnando ancor più un’epoca che già così sarà ampiamente ricordata. La principale avversaria resta la Red Bull, che spera in due cose: la crescita esponenziale e sempre più concreta di Max Verstappen e la possibilità che Sergio Pérez porti alla causa più punti di quanti Alexander Albon ne ha garantiti in passato.

Anche così però le Lattine Volanti non possono dire di essere favorite, anzi; passi avanti sono attesi anche dalla Aston Martin che ha sostituito il messicano con Sebastian Vettel a caccia di nuovi stimoli, per dimostrare di non essere ancora a fine carriera come risultati. Poi avremo una potenziale sorpresa nella McLaren già in forte crescita, stesso discorso per la Alpine che ha anche richiamato una leggenda come Fernando Alonso. A chiusura, la Ferrari: francamente dalla Rossa aspettiamo poco per quelle che sono le premesse, ma chiaramente già dal Gp Bahrain 2021 ci auguriamo di sbagliare e di trovare la vettura in alto nella classifica di Formula 1…



