Hamilton: “Coming out di Schumacher? Avrà cambiato idea sui diritti”/ “Sono felice per lui”

È di pochi giorni fa il coming out di Ralf Schumacher che ha fatto discutere e non poco nel mondo della Formula 1. Il fratello di Michael, a sua volta pilota (si è ritirato nel 2007), ha postato su Instagram una fotografia che lo ritrae insieme al compagno, definendolo come “il partner giusto”. Interrogato sul coming out dell’ex pilota, Lewis Hamilton ha lanciato una sorta di frecciatina a Ralf: “Sono felice per lui, prima pensava che non fosse una buona idea lottare per i diritti. Forse adesso ha cambiato idea”, ha dichiarato l’inglese. L’episodio al quale l’atleta Mercedes (prossimamente Ferrari) si riferisce risale al 2021, quando Vettel indossò una maglia color arcobaleno sulla griglia di partenza di un Gran Premio.

In quell’occasione Hamilton, che a sua volta si era schierato più volte a favore della causa LGBTQ+, ne parlò sui social e venne criticato proprio da Ralf Schumacher, che commentò così la faccenda: “I suoi valori sono molto importanti e può rappresentarli su Instagram e altri social network. L’unica domanda è perché deve sempre farlo con la tuta Mercedes e sulle piste di Formula 1. Non si dovrebbe mescolare sport e politica”.

Hamilton: “Il coming out di Schumacher? Un segnale positivo”

Lewis Hamilton, dopo il coming out di Ralf Schumacher, ha commentato in maniera positiva (nonostante la frecciatina), elogiando il suo coraggio: “Il fatto che Ralf stesso stia ora facendo questo passo è un segnale positivo” ha spiegato. Secondo il pilota inglese, infatti, “ciò dimostra che siamo finalmente arrivati al momento in cui è possibile fare questo passo, nonostante come sport c’è ancora molto da fare”. Secondo il britannico, infatti, il percorso è ancora lungo: “Una cosa è dire che lo sport è inclusivo e un’altra è assicurarsi che le persone si sentano a proprio agio in questo ambiente”. Le donne, come spiegato da Hamilton, sono ancora trattate male nell’ambito della Formula 1: c’è ancora tanto, dunque, da fare.

Ralf Schumacher, prima di fare coming out è stato sposato a lungo con la modella e conduttrice tedesca Cora Brinkmann. Le nozze tra i due sono durate dal 2001 al 2015 e da queste è nato un figlio, David. La separazione sarebbe arrivata a causa di episodi di violenza domestica: anni dopo, l’ex pilota di Formula 1 ha fatto coming out, spiegando di essere omosessuale e di avere un compagno.











