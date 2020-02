Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile sempre più solo (23^ giornata)

La classifica marcatori di Serie A, entrando nella 23^ giornata, avrà subito un grande protagonista: con il gol – sia pure inutile – realizzato sabato scorso a Reggio Emilia Edin Dzeko si è portato a quota 10 gol in questo campionato, e dunque è diventato il nono giocatore a raggiungere la doppia cifra. Il capocannoniere resta sempre Ciro Immobile, che sta volando: altri due gol (questa volta contro la Spal) e quota 25 toccata, numeri impressionanti per l’attaccante della Lazio che a questo punto vuole prendersi anche la Scarpa d’Oro e il record di Gonzalo Higuain. Alle sue spalle non mollano i due grandi della Serie A, vale a dire Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku: 19 gol per il portoghese che mercoledì ha compiuto 35 anni, 16 per il belga che nonostante le critiche (ingiuste) ricevute all’inizio della stagione sta tenendo un rendimento straordinario. A quota 14 abbiamo invece Josip Ilicic e Joao Pedro: entrambi sono al campionato della consacrazione perché non avevano mai segnato così tanto, e dunque sarà interessante scoprire se la classifica marcatori di Serie A si muoverà ancora in maniera sostanziale nelle sue prime posizioni, per saperlo naturalmente dovremo aspettare le partite della 23^ giornata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Come abbiamo già visto nel presentare la classifica marcatori di Serie A, Ciro Immobile viaggia con 6 gol di vantaggio su Cristiano Ronaldo e spera di allungare ancora; il bomber della Lazio potrebbe vincere il titolo di capocannoniere per la terza volta e scrivere ancor più in profondità il suo nome nella storia del nostro campionato. CR7 sabato sera (a Verona) potrebbe andare a segno per la decima partita consecutiva e superare pertanto il record bianconero di David Trezeguet; Romelu Lukaku sta facendo anche meglio dei suoi trascorsi nell’Everton e punta chiaramente quota 20 reti, nel frattempo la coppia con Lautaro Martinez è la seconda più prolifica del nostro campionato ma anche quella meglio assortita nella distribuzione dei gol. Più sotto, abbiamo accolto con soddisfazione il ritorno al gol di Dries Mertens e, restando in casa Napoli, il fatto che Arkadiusz Milik continui a non sbagliare un colpo; al suo livello Andrea Petagna che da giugno potrebbe essere la sua riserva o il suo sostituto, spera di scalare la classifica marcatori di Serie A anche Duvan Zapata che ha pagato caro il lungo stop per infortunio ma adesso vuole tornare in doppia cifra. Al colombiano mancano tre reti, solo una ad Andrea Belotti e Domenico Berardi.

CLASSIFICA MARCATORI 2019/2020

25 gol: Ciro Immobile (Lazio)

19 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

16 gol: Romelu Lukaku (Inter)

14 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

12 gol: Luis Muriel (Atalanta)

11 gol: Lautaro Martinez (Inter)

10 gol: Francesco Caputo (Sassuolo), Edin Dzeko (Roma)

9 gol: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo)

8 gol: Andreas Cornelius (Parma), Arkadiusz Milik (Napoli), Andrea Petagna (Spal)



