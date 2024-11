CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: MATEO RETEGUI SEMPRE CAPOCANNONIERE

Non cambia il nome del leader della classifica marcatori Serie A, infatti il capocannoniere del nostro massimo campionato di calcio è sempre Mateo Retegui, anche entrando nella quattordicesima giornata che vedrà l’italo-argentino impegnato con l’Atalanta solamente lunedì sera, nell’ultimo posticipo contro la Roma. Ci sarà allora ancora un po’ da aspettare, ma di certo bisogna di nuovo celebrare la straordinaria stagione di Retegui, che con la rete segnata sabato scorso a Parma è arrivato a quota 12 gol nel campionato di Serie A 2024-2025.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, Kean in crescita! (13^ giornata, 23-24 novembre 2024)

Nel frattempo, Mateo Retegui si è sbloccato anche in Champions League, grazie alla doppietta rifilata allo Young Boys martedì sera a Berna, a conferma di una crescita sempre più evidente. L’approdo all’Atalanta potrebbe essere la svolta della carriera per l’attaccante ex Genoa, che è il terminale principale del migliore attacco del campionato, una Dea che si gode infatti ben due calciatori nelle prime quattro posizioni della classifica marcatori Serie A, grazie ai 7 gol segnati invece dal nigeriano Ademola Lookman.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, fuga con 11 gol! (12^ giornata, 9 novembre 2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI KEAN E THURAM

In mezzo ai due giocatori dell’Atalanta, troviamo appaiati al secondo posto della classifica marcatori Serie A due attaccanti a quota 9 gol, cioè Moise Kean e Marcus Thuram, naturalmente entrambi attesi protagonisti in Fiorentina Inter di domenica, altro big-match della giornata di campionato. La crescita di Kean è un’altra eccellente notizia per il c.t. Luciano Spalletti, che si gode due giocatori italiani ai vertici della classifica marcatori Serie A, ma naturalmente anche per i viola di Raffaele Palladino, che cullano il sogno di un campionato potenzialmente memorabile per la Fiorentina.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, distanze immutate (11^ giornata, 2 novembre 2024)

Per quanto riguarda invece Marcus Thuram, dobbiamo sottolineare il curioso rendimento in campionato dell’attaccante francese dell’Inter, che quando segna non si limita mai a un solo gol: doppietta alla prima giornata contro il Genoa, di nuovo due gol nel trionfale 4-0 contro l’Atalanta, poi addirittura una tripletta rifilata al Torino e infine la doppietta di sabato scorso a Verona. Certo, questo significa che ci sono anche delle pause, ma gli avversari sono avvertiti: quando Thuram si accende, sono dolori…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 14^ GIORNATA

12 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

9 gol: Moise Kean (Fiorentina), Marcus Thuram (Inter)

7 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

6 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

5 gol: Riccardo Orsolini (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), Valentin Castellanos e Mattia Zaccagni (Lazio), Christian Pulisic (Milan), Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku (Napoli)