CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI CONTINUA A COMANDARE

La classifica marcatori Serie A torna a essere un tema attuale venerdì 6 dicembre, perché già oggi sono in programma le prime due partite della 15^ giornata: in questo spazio quindi andiamo a scoprire come procede la corsa al titolo di capocannoniere, un trono che a tutti gli effetti appartiene ancora a Lautaro Martinez che vi si è seduto lo scorso anno. In questa stagione invece abbiamo un calciatore che da qualche settimana fa corsa di testa, ed è Mateo Retegui: l’italo-argentino, che appare definitivamente sbocciato sotto la cura dell’Atalanta, non ha segnato nella vittoria della Dea a Roma ma rimane al primo posto con 12 gol.

Lo abbiamo già detto: per Retegui si tratta di una stagione fantastica, l’anno scorso aveva realizzato 7 gol in tutto il campionato con il Genoa ma, in una macchina ben oliata come l’Atalanta e con un allenatore capace di valorizzare i talenti a disposizione quale Gian Piero Gasperini, l’attaccante è esploso e questa è una grande notizia anche per la nostra nazionale che, al netto dei quarti di Nations League, dovrà affrontare il percorso di qualificazione ai Mondiali con la grande pressione portata dalle ultime due eliminazioni, che Retegui sia al comando della classifica marcatori Serie A fa certamente ben sperare, e non solo quello.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: INCERTEZZA NELLA GRADUATORIA

Infatti nella classifica marcatori Serie A c’è sempre Moise Kean al secondo posto: anche per il vercellese questo campionato si sta rivelando molto diverso da quelli precedenti, alla Juventus certamente si stanno mangiando le mani anche per la moria di attaccanti di questo periodo mentre il classe 2000 se lo gode la Fiorentina, che anche grazie ai suoi 9 gol è entrata in corsa per lo scudetto. Appaiato a Kean abbiamo ancora Marcus Thuram che ha decisamente rallentato dopo uno straripante avvio, poi tanta incertezza: per esempio ai piedi del podio ecco Dusan Vlahovic che ancora una volta ha dovuto pagare dazio agli infortuni, con lui Valentin Castellanos e Riccardo Orsolini.

L’attaccante della Lazio sta vivendo un bel periodo, forse non raggiungerà mai le cifre realizzative di Ciro Immobile ma sicuramente la sua presenza nelle prime posizioni della classifica marcatori Serie A ci dice che i biancocelesti hanno fatto bene a puntare su di lui come titolare. Da vedere poi se arriverà una crescita esponenziale per altri elementi che se la possono giocare; la Roma spera che Artem Dovbyk e Paulo Dybala diventino calciatori da doppia cifra perché la situazione in classifica sta diventando drammatica, tra poco ad ogni modo si giocherà e sarà il campo a fornire tutte le risposte e gli aggiornamenti sulla classifica marcatori Serie A, con la corsa al titolo di capocannoniere del campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 15^ GIORNATA

12 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

9 gol: Marcus Thuram (Inter), Moise Kean (Fiorentina)

7 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

6 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Valentin Castellanos (Lazio), Riccardo Orsolini (Bologna)

5 gol: Lautaro Martinez (Inter), Christian Pulisic (Milan), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Mattia Zaccagni (Lazio), Andrea Pinamonti (Genoa), Romelu Lukaku (Napoli)