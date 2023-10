CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Lautaro Martinez capocannoniere, tra gli italiani… (9^ giornata 2023-2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: FOCUS ITALIANI

La classifica marcatori di Serie A riserva un ruolo da buoni protagonisti anche a tanti calciatori italiani, a cominciare dal sempre incisivo Domenico Berardi, che è il migliore con 5 gol all’attivo. Il Sassuolo si gode la sua bandiera ma anche Andrea Pinamonti, che troviamo a quota 4 gol in compagnia di diversi altri giocatori, fra i quali molti sono italiani. C’è naturalmente un Federico Chiesa che è fondamentale per il gioco della Juventus, ma anche Riccardo Orsolini che con la tripletta contro l’Empoli ha dato la svolta a un complicato inizio di stagione.

I due nomi tuttavia più stuzzicanti sono forse quelli di Giacomo Bonaventura e Andrea Colpani. Il Jack della Fiorentina si gode un campionato fino a questo momento di livello altissimo, proseguendo in questo modo potrebbe puntare alla doppia cifra che non ha mai toccato nella sua ormai lunga carriera; Andrea Colpani è invece la rivelazione, i suoi 4 gol sono pesantissimi per il Monza e hanno già eguagliato il bottino dell’intero campionato scorso, il primo in Serie A per i brianzoli ma anche per Colpani. Da adesso in poi, si può solamente migliorare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAUTARO MARTINEZ CAPOCANNONIERE

La classifica marcatori di Serie A dopo le precedenti otto giornate di campionato nella Serie A 2023-2024 indica senza dubbi come capocannoniere Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter che con 10 gol guida ampiamente la classifica marcatori con la media di più di un gol segnato finora in ogni partita di Serie A, in modo da toccare la doppia cifra all’ottava giornata, con il gol segnato prima della sosta contro il Bologna. Tiro stupendo, una vera chicca anche se poi l’Inter si è fatta rimontare a sorpresa e quindi il ricordo non è così felice per i tifosi nerazzurri.

Comunque, parlando a livello individuale, il margine di vantaggio è ampio perché il Toro ha ben quattro lunghezze di vantaggio sul più immediato inseguitore, che è Victor Osimhen con 6 gol, in una curiosa inversione delle parti rispetto alla classifica marcatori della scorsa Serie A. Lautaro Martinez ha naturalmente consolidato questo primato con la straordinaria prestazione sul campo della Salernitana, un poker leggendario perché il capitano dell’Inter era entrato in campo al 10’ minuto del secondo tempo: è la prima volta in tutta la storia della Serie A che un panchinaro segna quattro gol in una partita, Lautaro Martinez tra l’altro è pure nella top 10 dei marcatori dell’Inter di tutti i tempi, oltre che in fuga nella classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: L’INSEGUITORE

Continuando a parlare della classifica marcatori Serie A, ecco che a quota 6 gol abbiamo un inseguitore di spicco per il capocannoniere Lautaro Martinez. Lo abbiamo già nominato, si tratta naturalmente di Victor Osimhen, il quale l’anno scorso fu il re del gol con il Toro secondo e adesso deve invece inseguire il capitano dell’Inter ma sta comunque segnando con eccellente continuità anche nel nuovo e sofferto corso del Napoli di mister Rudi Garcia, nonostante le ben note polemiche di cui è stato oggetto l’attaccante nigeriano per vicende extra-campo.

In campo invece nulla si può dire, infatti Victor Osimhen ha segnato nelle ultime due giornate contro Udinese, Lecce e Fiorentina, anche se le prime due sono state vittorie consecutive con quattro gol segnati mentre nel terzo caso la rete di Osimhen non ha potuto evitare uno scivolone molto doloroso per i partenopei. L’inseguimento è comunque lanciato, Lautaro Martinez e Victor Osimhen (e certamente non solamente loro due) ci faranno divertire nella classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, PRIME POSIZIONI

10 gol: Lautaro Martinez (Inter)

6 gol: Victor Osimhen (Napoli)

5 gol: Nico Gonzalez (Fiorentina), Romelu Lukaku (Roma), Domenico Berardi (Sassuolo)

4 gol: Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (Juventus), Nikola Krstovic (Lecce), Olivier Giroud, Christian Pulisic (Milan), Andrea Colpani (Monza), Andrea Pinamonti (Sassuolo)











