Classifica Motogp/ Il Mondiale Piloti alla vigilia del Gp d’Olanda 2019 Assen

In vista del Gp d’Olanda 2019, ottava prova del mondiale, è tempo ora di considerare da vicino anche che sta accadendo nella classifica della Motogp riservata i piloti, prima che l’ordine di arrivo della gara di Assen scombini ancora una volta le carte. Dopo la prova in Catalogna, caratterizzata dallo strike di Lorenzo che con un colpo solo ha messo fuori gioco Rossi, Dovizioso e Vinales, non ci sorprende certo scoprire che in vetta alla classifica della Motogp per il Mondiale piloti vi sia il campione in carica Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda, vincente pure a Barcellona pochi giorni fa, è quindi leader quasi incontrastato, con ben 140 punti messi in saccoccia e soprattuto un vantaggio di 37 lunghezze sul primo avversario ovvero il pilota della Ducati Andrea Dovizioso. Nonostante lo 0 rimediato nel weekend di gara precedente però nulla è perduto per il ducatista, che in condizioni di pioggia potrebbe davvero fare faville ad Assen. Va però anche detto che pur con 103 punti, oggi Dovizioso dovrà ben guardarsi alle spalle al Gp d’Olanda 2019 perché al terzo gradino del podio vediamo Rins che dista appena due lunghezze.

CLASSIFICA MOTOGP: DOPO IL PODIO

Se quindi nei primi gradini della classifica dei mondiale piloti della Motogp prima che abbia inizio la gara di Assen i distacchi sono minimi, non meno particolare è la situazione alle spalle dei primi tre nomi di questa stagione. Ecco infatti che già alla quarta piazza alla vigilia del Gp d’Olanda 2019 troviamo l’altro alfiere della Ducati Danilo Petrucci che insegue con ben 98 punti in saccoccia: dista invece appena 26 lunghezze Valentino Rossi, che ha chiaramente perso parecchio terreno con lo 0 in Catalogna. Va poi detto che nella top ten ritroviamo anche Miller con 53 punti e Quartararo distante appena due punti, mentre chiudono Nakagami, Pol Espargaro e Crutchlow, col pilota inglese fermo a quota 42 punti. Hanno quindi ancora parecchio terreno da recuperare alcun i big come Vinales, undicesimo ma con 40 punti e soprattutto Jorge Lorenzo: lo spagnolo pare non trovare proprio il feeling con la Honda e la classifica della Motogp ci ricorda per lui la 15^ piazza con solo 19 punti.

CLASSIFICA PILOTI

1 M Marquez 140

2 A Dovizioso 103

3 A Rins 101

4 D Petrucci 98

5 V Rossi 72

6 J Miller 53

7 F Quartararo 51

8 T Nakagami 48

9 P Espargaro 47

10 C Crutchlow 42

11 M Vinales 40

12 F Morbidelli 34

13 A Espargaro 27

14 J Mir 22

15 J Lorenzo 19

16 J Zarco 16

17 M Oliveira 12

18 A Iannone 12

19 M Pirro 9

20 F Bagnaia 9

21 T Rabat 9

22 S Bradl 6

23 S Guintoli 3

24 K Abraham 2

25 H Syahrin 2





