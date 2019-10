Classifica MotoGp/ Mondiale piloti e costruttori: festa Marquez? (Gp Thailandia)

La classifica di MotoGp in vista del Gp di Thailandia 2019 può consegnare il titolo mondiale a Marc Marquez: lo spagnolo, reduce da due vittorie consecutive e con quattro successi nelle ultime cinque gare, entra nel weekend con un vantaggio di 98 punti su Andrea Dovizioso e, al termine di questo impegno a Buriram, mancheranno quattro Gran Premi per terminare la stagione. Tradotto, Marquez sarà campione quasi certamente se terrà alle spalle Dovizioso, ma al netto di questo si tratta solo di capire quale sarà la domenica in cui lo spagnolo potrà festeggiare l’ottavo Mondiale, il quarto consecutivo e il sesto nella classe regina. Altri temi importanti però si possono tracciare nella classifica MotoGp, e dunque mentre aspettiamo il Gp di Thailandia 2019 andiamo ad analizzarli nel dettaglio.

CLASSIFICA MOTOGP: COMANDA MARQUEZ

Marc Marquez domina la classifica di MotoGp e potrebbe sfondare il muro dei 400 punti, alle sue spalle Andrea Dovizioso sta blindando la seconda posizione (+46 su Alex Rins) mentre la corsa al gradino più basso del podio è più viva che mai: alle spalle del catalano della Suzuki arrivano Danilo Petrucci (-1 rispetto a lui), Maverick Vinales che insegue il pilota Ducati con 8 lunghezze da recuperare e Valentino Rossi, che invece di punti ne ha 137 ed è dunque a -19 da Rins. Non solo: tecnicamente non sono fuori dai giochi nemmeno Fabio Quartararo (123) e Jack Miller (117) anche se loro dovrebbero approfittare dello scivolone di tanti colleghi che li precedono. Sia come sia, queste ultime cinque gare saranno particolarmente interessanti per questa lotta; Petrucci continua nella sua striscia di Gran Premi sempre a punti anche se ad Aragon ha centrato il risultato peggiore in stagione (dodicesimo), Rins ha fatto flop nelle ultime due corse, Rossi non vede il podio da Austin (terza gara stagionale) ed è quello che più di tuti sta soffrendo. A Buriram si corre tra poco, non resta che vedere quello che succederà…

CLASSIFICA MOTOGP

1. Marc Marquez (Honda) 300

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 202

3. Alex Rins (Suzuki) 156

4. Danilo Petrucci (Ducati) 155

5. Maverick Vinales (Yamaha) 147

6. Valentino Rossi (Yamaha) 137

7. Fabio Quartararo (Yamaha) 123

8. Jack Miller (Ducati) 117

9. Cal Crutchlow (Honda) 98

10. Franco Morbidelli (Yamaha) 80

11. Pol Espargarò (KTM) 77

12. Takaaki Nakagami (Honda) 68

13. Joan Mir (Suzuki) 49

14. Aleix Espargarò (Aprilia) 46

15. Andrea Iannone (Aprilia) 32

16. Francesco Bagnaia (Ducati) 29

17. Miguel Oliveira (KTM) 29

18. Johann Zarco (KTM) 27

19. Jorge Lorenzo (Honda) 23

20. Esteve Rabat (Ducati) 18

21. Stefan Bradl (Honda) 16

22. Michele Pirro (Ducati) 9

23. Sylvain Guintoli (Suzuki) 7

24. Hafizh Syahrin (KTM) 7

25. Karel Abraham (Ducati) 5



