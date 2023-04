CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti Gp Americhe 2023: tra i Costruttori…

CLASSIFICA MOTOGP 2023: FOCUS COSTRUTTORI

Come di consueto, dopo avere tanto parlato della classifica MotoGp per quanto riguarda il Mondiale Piloti, facciamo adesso un breve focus anche sulla classifica riservata ai Costruttori, comunque molto significativa anche se in MotoGp meno ambita rispetto ad esempio alla Formula 1. Considerato il monopolio sulle prime quattro posizioni in classifica individuale, non stupisce naturalmente che sia la Ducati a dominare la classifica Costruttori della MotoGp, con la bellezza di 71 punti dopo i primi due Gran Premi, con due vittorie su due alla domenica più una vittoria e un secondo posto nelle Sprint del sabato.

Già piuttosto lontana è la KTM, che occupa il secondo posto a quota 38 punti, mentre l’Aprilia è terza con 32 punti. Chiudono mestamente i due colossi giapponesi, finora ridotti al ruolo di comprimari, con la Yamaha quarta a quota 27 punti e la Honda quinta e ultima con appena 20 punti. Certo, il cammino è ancora lunghissimo, però a livello di classifica Costruttori il dominio tecnico della Ducati sulla MotoGp fa pensare che le gerarchie siano già piuttosto consolidate… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORPRESA BEZZECCHI!

La classifica MotoGp 2023 verso il terzo atto della nuova stagione, che sarà il Gp Americhe 2023 ad Austin, parla decisamente italiano grazie al primo posto di Marco Bezzecchi, inseguito dal campione in carica Francesco Bagnaia. I due centauri italiani finora hanno dominato, dividendosi le soddisfazioni: Pecco è stato perfetto a Portimao vincendo sia la Sprint sia il Gran Premio, poi però ha raccolto pochissimo a Termas de Rio Hondo, dove si è esaltato Bezzecchi con il secondo posto del sabato e soprattutto la vittoria della domenica, dopo il terzo posto già ottenuto in Portogallo che fa la differenza per determinare il suo primato nella classifica del Mondiale Piloti di MotoGp 2023.

Naturalmente è ancora prestissimo per fare calcoli di alcun tipo, a maggior ragione considerando che nella MotoGp 2023 ci saranno le Sprint in ogni Gran Premio, quindi in palio ci sarà un massimo di 37 punti per ogni evento, però la classifica MotoGp ci sta già regalando indicazioni chiare e per noi decisamente positive, con Bezzecchi che sembra essere ciò che l’anno scorso era Enea Bastianini (che purtroppo sarà assente forzato anche ad Austin) e Bagnaia che è comunque partito decisamente meglio rispetto al 2022, che vide Pecco autore di una rimonta leggendaria dopo una prima parte di stagione decisamente deludente.

CLASSIFICA MOTOGP 2023: ITALIA AL VERTICE

Esaminando la classifica piloti MotoGp 2023, emerge che all’inseguimento di Bezzecchi e Bagnaia ci sono altri due centauri della Ducati, a conferma della superiorità italiana che è evidente sia a livello di piloti sia tra le Case. Abbiamo infatti al terzo posto il francese Johann Zarco e in quarta posizione lo spagnolo Alex Marquez, rispettivamente con 35 e 33 punti a fronte di quota 50 già toccata da Bezzecchi e i 41 punti finora ottenuti da Bagnaia, mentre al quinto posto abbiamo l’altro spagnolo Maverick Vinales e quindi l’Aprilia con 32 punti.

Naturalmente le gerarchie sono relative, perché già ad Austin sono in palio altri 37 punti fra Sprint e Gran Premio, però quattro Ducati davanti a tutti ci parlano della evidente superiorità di Borgo Panigale, che nel 2023 vuole mettere in chiaro fin da subito i rapporti di forza, per evitare brividi come quelli del 2022. Il primo pilota su moto non italiana è Jack Miller, passato dalla Ducati alla KTM e attualmente sesto con 25 punti, mentre il primo centauro su una moto giapponese è solamente nono, ma è un’altra bella notizia per l’Italia, perché si tratta di Franco Morbidelli, che con i suoi 21 punti è davanti all’illustre compagno di squadra Fabio Quartararo.

CLASSIFICA MOTOGP 2023

1. Marco Bezzecchi (Ducati) 50

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 41

3. Johann Zarco (Ducati) 35

4. Alex Marquez (Ducati) 33

5. Maverick Viñales (Aprilia) 32

6. Jack Miller (KTM) 25

7. Jorge Martin (Ducati) 22

8. Brad Binder (KTM) 22

9. Franco Morbidelli (Yamaha) 21

10. Fabio Quartararo (Yamaha) 18

11. Luca Marini (Ducati) 15

12. Alex Rins (Honda) 13

13. Aleix Espargaró (Aprilia) 12

14. Augusto Fernandez (KTM) 8

15. Takaaki Nakagami (Honda) 7

16. Marc Marquez (Honda) 7

17. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 6

18. Joan Mir (Honda) 5

19. Miguel Oliveira (Aprilia) 3

20. Raul Fernandez (Aprilia) 2











