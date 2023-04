Diretta MotoGp/ Gp Argentina 2023 video streaming live: Bezzecchi primo nel warm-up

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO ARGENTINA 2023: BEZZECCHI PRIMO NEL WARM-UP

Sotto la pioggia di Termas de Río Hondo, Marco Bezzecchi realizza il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio d’Argentina fermando il cronometro in 1’45”354. Il pilota del team Mooney-VR46 rifila oltre quattro decimi al suo compagno di box Luca Marini e alla KTM di Jack Miller, quarto posto per il nostro Fabio Di Giannantonio, un altro che va a nozze con il bagnato e se le condizioni climatiche non dovessero cambiare per la gara anche il romano potrebbe dire la sua. Quinta posizione per Franco Morbidelli e settima per il campione del mondo in carica della MotoGp, Francesco Bagnaia. Tra i due si è poi inserito il giapponese Takaaki Nakagami: ben cinque italiani nei primi sette. Augusto Fernández, Fabio Quartararo e Raúl Fernández completano la top 10 dalla quale manca un po’ a sorpresa l’Aprilia: solo quattordicesimo Aleix Espargaró, sedicesimo Maverick Viñales davanti al suo connazionale Álex Márquez che chiude la classifica ma sarà comunque lui a partire dalla pole position alle ore 19 italiane. Da segnalare, purtroppo, l’assenza di Joan Mir, vittima di una brutta caduta durante la sprint race di ieri: il portacolori della Honda ha riportato un trauma cranico e tuttora lamenta nausea e vomito, i medici lo hanno dichiarato “unfit” e quindi non lo vedremo al via con appena 17 piloti che andranno a schierarsi in griglia, visto che già mancavano all’appello Marc Márquez, Enea Bastianini, Miguel Oliveira e Pol Espargaró. {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Termas de Rio Hondo saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio d’Argentina 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio a Termas de Rio Hondo non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa non in diretta ma solamente in differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Argentina 2023 della MotoGp da Termas de Rio Hondo non sarà in diretta su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi dalle ore 18.00 (la MotoGp alle 21.00), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO ARGENTINA 2023: IN PISTA PER IL WARM-UP

Prima della partenza prevista per le ore 19 italiane, i piloti della MotoGp effettueranno una piccola sessione di warm-up che durerà appena 10 minuti (fino all’anno scorso ne avevano a disposizione 20), con l’obiettivo di ottimizzare gli assetti delle rispettive moto e rodare gli pneumatici da usare per la gara. In questo momento a Termas de Río Hondo sta piovendo e la pista è bagnata, i protagonisti della classe regina si augurano che le condizioni meteorologiche migliorino in tempo per il via, ma le previsioni non sono incoraggianti e il Gran Premio d’Argentina rischia seriamente di essere condizionato dal maltempo. Un po’ come le qualifiche di ieri che si sono concluse con la pole position conquistata da Álex Márquez, il più bravo a domare le gomme slick su un asfalto umido e scivoloso. Adesso sarà fondamentale evitare cadute e guasti meccanici per non compromettere ancor prima del via le chance di ottenere un buon risultato… {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, SARÀ ANCORA DOMINIO DI BAGNAIA?

In una domenica 2 aprile straordinaria per gli appassionati di motori, la diretta MotoGp sarà la grande protagonista della serata italiana con la gara del Gran Premio d’Argentina 2023 sul circuito di Termas de Rio Hondo, secondo appuntamento stagionale per il Motomondiale, che fa tappa in Sudamerica dopo il weekend portoghese dominato dal campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia. Ci stiamo abituando all’idea che anche il sabato è un giorno molto significativo per la diretta MotoGp, con la Sprint in aggiunta alle qualifiche, ma naturalmente la portata principale sarà quella che ci attenderà oggi dall’Argentina.

La domenica infatti è rimasta tradizionale e quindi possiamo adesso presentare senza ulteriori indugi gli orari della diretta MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 19.00 italiane, considerate le cinque ore di fuso orario che ci separano da Termas de Rio Hondo, dove dunque si gareggerà alle ore 14.00 locali che sono il tradizionale orario per la partenza della gara della classe regina, anche in questo nuovo Mondiale. La diretta MotoGp però sarà aperta dal warm-up del mattino: ad inizio stagione ogni occasione per provare è particolarmente significativa, anche se da quest’anno i minuti a disposizione saranno solamente dieci, per una sessione brevissima con appuntamento fissato per le ore 14.45 italiane.

DIRETTA MOTOGP, IL COMMENTO ALLA SPRINT RACE

Anche la Sprint Race del Gran Premio d’Argentina ha mietuto una vittima: Joan Mir, caduto durante il primo giro, è stato accompagnato in ospedale perché lamentava forti dolori a una gamba. Se le premesse sono queste molto difficilmente lo vedremo domani al via, il che vuol dire che sulla griglia di partenza potrebbero esserci solamente le Honda del team LCR di Álex Rins e Takaaki Nakagami. Piove davvero sul bagnato per la casa giapponese che aveva già perso Marc Márquez dopo l’harakiri di domenica scorsa in Portogallo.

Va un po’ meglio invece per la Yamaha che ha riscoperto di poter fare affidamento su Franco Morbidelli, a Termas de Río Hondo il romano è riapparso sui livelli del 2020 e ci auguriamo di cuore che anche oggi riesca a dire la sua per le posizioni di vertice, sarebbe un protagonista ritrovato per la MotoGp che ha un disperato bisogno di personaggi nuovi o in cerca di rilancio.

La vittoria di Brad Binder su KTM fa tirare un sospiro di sollievo a chi temeva che il campionato di quest’anno si sarebbe trasformato in un monomarca Ducati (con qualche cameo dell’Aprilia): le Desmosedici continuano ad avere una marcia in più ma in determinate condizioni può sempre uscire fuori la sorpresa, come accaduto ieri in Argentina. Con la Sprint Race che può diventare un ottimo trampolino di lancio per i cacciatori di tappe (nel ciclismo li chiameremmo così), mentre chi pensa al titolo potrebbe tirare i remi in barca o accontentarsi di un semplice piazzamento, vedi Bagnaia che non si è spremuto più di tanto nei duelli e alla fine ha lasciato pure il quinto posto a un esuberante Álex Márquez – sperando non decida di seguire le orme “kamikaze” di suo fratello.

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: IL CIRCUITO DI TERMAS DE RIO HONDO

La diretta MotoGp della gara del Gran Premio d’Argentina 2023 sul circuito di Termas de Rio Hondo, che misura 4.810 metri, sarà caratterizzata da 14 curve – nove a destra e cinque a sinistra – che caratterizzano questo circuito dell’Autódromo Termas de Río Hondo. Possiamo inoltre osservare che il rettilineo principale è quello del traguardo e misura 1076 metri. Per quanto riguarda la MotoGp, la gara si svilupperà sulla distanza di 25 giri per un totale di 120,15 km (ne servono almeno 19 per il punteggio pieno in caso di bandiera rossa), mentre la Moto2 percorrerà 23 giri e la Moto3 ne dovrà affrontare 21.

Termas de Rio Hondo ormai è abbastanza conosciuto, dal momento che è entrata nel calendario della MotoGp nel 2014, anche se ha saltato le edizioni 2020 e 2021 a causa della pandemia di Coronavirus. Complicata fu pure l’edizione 2022, con il ritardo dei voli cargo intercontinentali che portò a ridurre il programma solamente a sabato e domenica, con dominio di Aleix Espargaro e dell’Aprilia, che si presero sia la pole position sia la vittoria, in entrambi i casi prima volta per Noale in MotoGp. Ricordiamo che il circuito di Termas de Rio Hondo è stato costruito dal progettista italiano Jarno Zaffelli e sorge nei pressi della località termale della provincia di Santiago del Estero, nell’Argentina nord-orientale. Una regione non molto nota fuori dall’Argentina e ad essere onesti nemmeno molto comoda da raggiungere, che proprio con l’autodromo – unito alle terme – punta a una grande promozione turistica. Adesso tuttavia è giunto il momento di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Argentina 2023 sul circuito di Termas de Rio Hondo sta per cominciare…











