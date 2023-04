Classifica MotoGP/ Mondiale piloti verso il Gp Argentina 2023 (Termas de Rio Hondo)

CLASSIFICA MOTOGP: VERSO IL GP ARGENTINA 2023

Parlando della classifica MotoGp dobbiamo dire che l’appuntamento di domenica 2 aprile è quello del Gp Argentina 2023: saremo a Termas de Rio Hondo, ormai una location classica per il motomondiale, e ci arriviamo con un Francesco Bagnaia che guida il gruppo forte dei suoi 37 punti. Vale a dire, il massimo disponibile: il campione del mondo in carica infatti ha fatto en plein in Portogallo, vincendo sia la Sprint Race (la prima nella storia della MotoGp) che la gara tradizionale della domenica, e dunque ha già preso il comando delle operazioni provando ora a fare il largo.

La classifica MotoGp è ancora totalmente in via di definizione, ma davanti le differenze ci sono: Bagnaia ha 12 punti di vantaggio su un Maverick Viñales che quest’anno potrebbe rappresentare il pilota Aprilia sul quale puntare – e che conferma comunque la bontà del lavoro della casa di Noale – poi è già staccato di 9 punti dallo spagnolo Marco Bezzecchi, che è stato fantastico nell’andare sul podio nel Gp Portogallo. Va anche detto, e lo scopriremo ora, che purtroppo la classifica MotoGp nel Gp Argentina 2023 non vedrà progredire alcuni piloti che saranno assenti.

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Per l’appunto, il Gp Argentina 2023 non sarà un’occasione per migliorare la classifica MotoGp per tre piloti che sono infortunati. Enea Bastianini che si è fatto male nel corso della Sprint Race, Pol Espargaró che ci ha anche fatto vivere attimi di paura nel corso delle prove libere 2 e infine Marc Marquez, autore in Portogallo – nella gara della domenica – di una manovra folle costata cara anche a Miguel Oliveira, e che soprattutto ha prodotto una frattura al catalano che dunque non potrà essere presente a Termas de Rio Hondo.

Tutti gli altri sono pronti ad approfittarne: certamente sia Bastianini che Marquez avrebbero potuto lottare per la vittoria, la sensazione quest’anno è che Bagnaia abbia qualcosa più degli altri e dunque Enea, che è diventato suo compagno di squadra, potrebbe generare un bel duello nella Ducati ufficiale ma questi punti che perderà peseranno parecchio nell’economia della classifica MotoGp. È già in ritardo Fabio Quartararo, ancora una volta costretto a fare i miracoli con una Yamaha poco all’altezza: mai scommettere contro il Diablo, ma quest’anno sarà ancora più dura del finale di quello passato…

CLASSIFICA MOTOGP

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 41

2. Maverick Viñales (Aprilia) 28

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 25

4. Brad Binder (KTM) 22

5. Alex Marquez (Ducati) 17

6. Johann Zarco (Ducati) 15

7. Jack Miller (KTM) 15

8. Aleix Espargaró (Aprilia) 11

9. Jorge Martin (Ducati) 11

10. Fabio Quartararo (Yamaha) 9

11. Franco Morbidelli (Yamaha) 8

12. Marc Marquez (Honda) 7

13. Luca Marini (Ducati) 7

14. Alex Rins (Honda) 6

15. Joan Mir (Honda) 5

16. Takaaki Nakagami (Honda) 4

17. Miguel Oliveira (Aprilia) 3

18. Augusto Fernandez (KTM) 3











